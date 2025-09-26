ETV Bharat / bharat

75 हजार महिलाओं के खाते में आज जमा करेंगे 10-10 हजार, PM मोदी जारी करेंगे महिला रोजगार योजना की पहली किस्‍त

पीएम मोदी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 26, 2025 at 9:52 AM IST 6 Min Read