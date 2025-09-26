ETV Bharat / bharat

75 हजार महिलाओं के खाते में आज जमा करेंगे 10-10 हजार, PM मोदी जारी करेंगे महिला रोजगार योजना की पहली किस्‍त

चुनावी साल में 26 सितंबर को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये भेजे जाएंगे.

पीएम मोदी
पीएम मोदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2025 at 9:52 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: चुनावी साल में बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000-10,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे. इस योजना के तहत हर परिवार की एक पात्र महिला को स्वरोजगार के लिए यह आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें.

7,500 करोड़ का होगा सीधा बैंक ट्रांसफर: इस योजना के पहले चरण में कुल 7,500 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे. प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे. योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

पीएम मोदी
पीएम मोदी (ETV Bharat)

पूरे राज्य में उत्सव की तरह होगा आयोजन: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि वितरण कार्यक्रम को चुनावी साल में एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाएगा. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. इसमें कहा गया है कि संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन स्तर पर इसे उत्सव के रूप में आयोजित किया जाए, ताकि इसका सामाजिक प्रभाव व्यापक हो.

राज्य मुख्यालय से लाइव प्रसारण, गांव-गांव तक भागीदारी: इस ऐतिहासिक अवसर को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा. इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इस आयोजन का उद्देश्य न केवल योजना की जानकारी देना है, बल्कि महिला समूहों और सामुदायिक संगठनों को जागरूक करना भी है.

1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया: योजना को लेकर भारी उत्साह है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अब तक 1 करोड़ 15 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिससे यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बन रही है.

पीएम मोदी
पीएम मोदी (ETV Bharat)

राज्यभर में बहुस्तरीय आयोजन: 38 जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें 1,000 से अधिक SHG की महिलाएं हिस्सा लेंगी। 534 प्रखंड मुख्यालयों में बीडीओ की अध्यक्षता में कार्यक्रम होंगे, जिनमें 500 महिलाएं भाग लेंगी. 1,680 संकुल स्तरीय संघों और 70,000 ग्राम संगठनों में भी इस योजना का लाइव प्रसारण और आयोजन किया जाएगा.

"योजना के तहत महिलाओं को ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे खेती, पशुपालन, सिलाई-बुनाई, हस्तशिल्प और अन्य लघु उद्यम शुरू कर सकें। इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और वे समाज में आत्मनिर्भर बनेंगी." - श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता: योजना का उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को समान अवसर देना। यह वित्तीय सहायता योजना स्वरोजगार, स्वावलंबन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली है.

महिलाओं ने किया आवेदन: ग्रामीण क्षेत्रों की 1 करोड़ 9 लाख 82 हजार से अधिक जीविका दीदियों ने आवेदन किया है, वहीं 5 लाख 68 हजार से अधिक महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है.

पीएम मोदी
पीएम मोदी (ETV Bharat)

शहरी महिलाओं में भी उत्साह: शहरी क्षेत्रों से 6 लाख 5 हजार जीविका दीदियों ने आवेदन किया है, जबकि 7 लाख 84 हजार से अधिक शहरी महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है.

ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों तो ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी, जहां एक बैठक में सभी सदस्यों के आवेदन एकत्र किए जाएंगे. जो महिलाएं SHG से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें पहले आवेदन देकर समूह में शामिल होना होगा.

शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा: शहरी महिलाएं जीविका की वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. पहले से SHG से जुड़ी महिलाओं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

योजना की खास बातें: यह योजना राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि देती है, व्यवसाय के सफल होने पर 2 लाख रुपये तक अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करती है। महिलाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और SHG से जोड़ने के साथ ग्रामीण हाट-बाजारों को विकसित कर उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है.

एसएचजी एक नजर में: राज्य में लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें 1 करोड़ 40 लाख से अधिक जीविका दीदियां शामिल हैं. इस संगठनात्मक व्यवस्था का उपयोग योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया जा रहा है.

कार्यक्रम की तिथि में बदलाव : यह कार्यक्रम पहले 22 सितंबर को होना था, लेकिन प्रधानमंत्री के कारण इसे 26 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है और ग्रामीण विकास विभाग को 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पहले चरण में 7,500 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आवेदन करने वाली शेष महिलाओं को भी राशि दी जाएगी.

ये भी पढ़ेंं

For All Latest Updates

TAGGED:

NITISH KUMARपीएम मोदीBIHAR WOMEN75 लाख महिलाओं के खाते में जाएंगेBIHAR ELECTION 2025PM MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.