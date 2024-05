ETV Bharat / bharat

पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री के परिवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात, बोले- मेरे दादा जैसे हैं - PM Modi met family of Ex PM

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 10:24 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:20 AM IST

पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात ( PM Modi X handle )

हैदराबाद: पूर्व प्रधानमंत्री स्व.पीवी नरसिम्हा राव के परिवार ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान परिवार के सभी लोगों ने दिवंगत पीएम को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया. पूर्व पीएम के पोते और बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा कि पीएम से मुलाकात करके हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगा कि हमलोग देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं बल्कि हमें एहसास हुआ कि अपने परिवार के किसी सदस्य से मिल रहे हों. पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात (PM Modi X handle) बता दें, पीएम मोदी इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं. इसी सिलसिले में मंगलवार को वे हैदराबाद में थे. देर शाम को पीएम यहां पहुंचे और पूर्व पीएम के परिवार के सभी लोगों ने राजभवन में पीएम मोदी से मुलाकात की. यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली. मुलाकात के बाद पूर्व पीएम के पोते एनवी सुभाष ने कहा कि हमारे लिए यह एक महान अवसर था. इस दौरान हमलोगों ने तमाम मुद्दों जैसे, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बातें कीं. उन्होंने कहा कि हमें लगा कि पीएम मोदी जैसे मेरे दादा जैसे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात (PM Modi X handle) पूर्व पीएम के बेटे पीवी प्रभाकर राव, बेटी विधान परिषद सदस्य वाणी देवी समेत परिवार के कई सदस्य पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे. पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात (PM Modi X handle) वहीं, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर मुलाकात को लेकर एक पोस्ट लिखा है. उन्होंने लिखा कि हैदराबाद पहुंचने पर पूर्व प्रधानमंत्री, सम्मानित विद्वान और राजनेता श्री पीवी नरसिम्हा राव गारू के परिवार के साथ बैठक हुई. उन्होंने श्री नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न देने पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया. पीएम मोदी ने आगे लिखा कि हमारी बातचीत व्यापक रही और कई विषयों पर चर्चा की. पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों ने देश के विकास पर खुशी व्यक्त की. पीएम मोदी आज तेलंगाना में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. बता दे, सोमवार 13 मई को राज्य में लोकसभा चुनाव होने हैं. पढ़ें: पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा को भारत रत्न सम्मान पर बोले तेलंगाना सीएम, लोगों के लिए गर्व की बात

