नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के तुरंत बाद विशेष आमंत्रित युवा छात्रों से मुलाकात की. इस अवसर पर 5,000 से अधिक विशेष अतिथि मौजूद थे, जिनमें शिक्षा योजनाओं के लाभार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लखपति दीदी और सरपंच शामिल थे. छात्रों ने इस वर्ष की स्वतंत्रता दिवस थीम 'नया भारत' को दर्शाने वाले नारंगी रंग के परिधान पहने थे.

प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों की व्यक्तिगत मुलाकात

प्रधानमंत्री ने विभिन्न छात्रों से हाथ मिलाया और उनके साथ कुछ समय बिताया. छात्रों ने बताया कि उनमें से कई सुबह 3 बजे से ही प्रधानमंत्री के भाषण और मुलाकात का इंतजार कर रहे थे. छात्र भरत ने कहा, "प्रधानमंत्री का हमारे बीच आना बहुत अच्छा लगा. उन्होंने हमसे हाथ मिलाया." एक अन्य छात्र ने बताया कि प्रधानमंत्री की गाड़ी लगभग निकल ही गई थी, लेकिन उन्होंने रुककर छात्रों से मुलाकात की और कहा कि उनसे मिले बिना जाना उनके लिए संभव नहीं था.

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) की घोषणा की. योजना का उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करना और पहली नौकरी मिलने पर युवाओं को 15,000 रुपये का प्रोत्साहन देना है. योजना अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक लागू होगी.

योजना के लाभ और उद्देश्य

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मेरे देश के युवाओं, आज 15 अगस्त है और इसी दिन हम अपने देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं." इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे. अधिक रोजगार प्रदान करने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. योजना का उद्देश्य 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को कार्यबल में शामिल करना और युवाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है.

युवा सहभागिता और उत्साह

लाल किले पर उपस्थित युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया. छात्रों ने प्रधानमंत्री से मिलकर प्रेरणा और उत्साह प्राप्त किया. विशेषज्ञों के अनुसार, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना न केवल रोजगार सृजन में मदद करेगी, बल्कि युवाओं में कौशल विकास और देश की प्रगति में योगदान देने का अवसर भी प्रदान करेगी.

