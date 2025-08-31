ETV Bharat / bharat

SCO शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा, बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हुए.

SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 7:47 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चीन के तियानजिन में SCO की बैठक के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की. करीब 40 मिनट हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल हो रही है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में प्रगति हुई है. मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है. जो कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण पांच साल से रुकी हुई थी.

वहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आज दुनिया सदी में एक बार होने वाले बदलावों से गुजर रही है. ऐसे में दोनों पक्षों को अपने संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और लॉन्गटर्म दृष्टिकोण से देखना और संभालना होगा. हमें एशिया और दुनियाभर में शांति और समृद्धि में अपना सच्चा योगदान देने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को भी निभाना होगा."

पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को किया आमंत्रित
बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया. इस संबंध में विदेश मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन की पेशकश की.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया पीएम मोदी का स्वागत
इससे पहले जिनपिंग से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के आधिकारिक स्वागत समारोह में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

पीएम मोदी ने कई नेताओं से मुलाकात
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के आधिकारिक स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से मुलाकात. इसके अलावा उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू और मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबौली भी मुलाकात की.

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की. वहीं, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से भी मिले.इस दौरान पीएम मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्त तोकायेव से भी विचार-विमर्श किया.

पीएम मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग और मैंने तियानजिन में बातचीत की. इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, दुर्लभ मृदा खनन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं.

सम्मेलन में आए नेताओं के साथ फोटो सेशन
इसके बाद शिखर सम्मेलन में सभी नेताओं ने फोटे खिंचवाई की. इस दौरान पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली कतार में मौजूद रहे.

तियानजिन में डिनर का आयोजन
शी जिनपिंग ने अपनी पत्नी पेंग लियुआन के साथ शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर बंदरगाह शहर तियानजिन में एक डिनर का आयोजन किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कठोर विचारधारा का स्वागत किया गया.बता दें कि तियानजिन शिखर सम्मेलन को सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जा रहा है.

बता दें कि भारत के अलावा, बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हुए. इसके अलावा, कई डायलोग पार्टनक और ओब्जर्वर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2005 से पर्यवेक्षक रहा है.

