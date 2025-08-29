टोक्यो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से मुलाकात की. योशीहिदे सुगा 2020 से 2021 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, जबकि फुमियो किशिदा का कार्यकाल 2021 से 2024 तक रहा. दोनों नेता जापान की सत्तारूढ़ लिबरल-डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर टोक्यो पहुंचे, जहां वे 15वें इंडिया-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे. इससे पहले पीएम मोदी ने इंडिया-जापान इकोनॉमिक फॉरम को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों के बढ़ते निवेश पर जोर दिया और कहा कि भारत में पूंजी केवल बढ़ती नहीं है, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है.

'75 प्रतिशत कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, " जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JETRO) का कहना है कि 80 प्रतिशत कंपनियां भारत में विस्तार करना चाहती हैं. 75 प्रतिशत कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं. भारत में पूंजी सिर्फ़ बढ़ती ही नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है."

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विकास के पीछे भारत की रिफॉर्म, परफोर्मेंस और ट्रांसफोर्म का अप्रोच है. इतना ही नहीं उन्होंने जीएसटी और व्यापार सुगमता के लिए सुधारों जैसी प्रमुख योजनाओं पर भी प्रकाश डाला.

सिंगल-विंडो अप्रूवल की व्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफोर्मेंस और ट्रांसफोर्म अप्रोच है. 2017 में हमने 'एक राष्ट्र, एक टैक्स' की शुरुआत की थी. अब हम इसमें नए सुधार ला रहे हैं. हमने व्यापार सुगमता को महत्व दिया है. हमने व्यवसायों के लिए सिंगल-विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है."

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती हैं. पीएम मोदी ने कहा, "जापान एक तकनीकी महाशक्ति है और भारत एक प्रतिभा महाशक्ति है. भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस सेक्टर में साहसिक और महत्वाकांक्षी पहल की है."

ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्न पर समझौता

उन्होंने कहा कि भारत-जापान ने क्लीन फ्यूल और ग्रीन फ्यूचर पर सहयोग के लिए ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्न पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. पीएम मोदी आज जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ भी बैठक करने वाले हैं, जिसके दौरान दोनों नेताओं द्वारा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

जापानी पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं. मैं प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जापान-भारत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं." जापान यात्रा के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे.

