कनाडा की विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.
Published : October 13, 2025 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात के दौरान भारत-कनाडा संबंधों खास तौर पर व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में सहयोग को रेखांकित किया.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल जून में हुई कनाडा यात्रा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बेहद सार्थक बैठक की थी. बयान में कहा गया है, “प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और लोगों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए हुए सहयोग का जिक्र किया." मोदी ने कहा कि वह कार्नी के साथ होने वाली आगामी मुलाकातों का इंतजार कर रहे हैं.
अनीता आनंद रविवार शाम नई दिल्ली पहुंची थीं. वह तीन देशों की अपनी यात्रा के क्रम में चीन और सिंगापुर भी जाएंगी. खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के भारत से संभावित संबंध होने से जुड़े तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद 2023 में भारत और कनाडा के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे.
हालांकि, अप्रैल में संसदीय चुनावों में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी की जीत और उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही दोनों देशों ने संबंधों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. जून में कनाडा के कनानास्किस में हुए जी7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के संबंधों में गर्मजोशी आई है.
भारत, कनाडा ने संबंधों को विस्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तैयार की
वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत और कनाडा ने व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा और असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तैयार की है. कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ वार्ता में जयशंकर ने यह टिप्पणी की.
बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में उन्होंने कहा, “पिछले कुछ महीनों में भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों में लगातार प्रगति हुई है. हम अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तंत्रों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं.”
उन्होंने कहा, “जैसा कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी ने कनानास्किस में प्रधानमंत्री (मार्क) कार्नी के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा, भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ना है.” जयशंकर से मुलाकात से पहले कनाडा की विदेश मंत्री आनंद ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की.
