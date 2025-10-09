पीएम स्टार्मर के साथ एक संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने कहा, ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार बढ़ेगा
प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर के बीच बैठक ऐसे समय में हुई जब टैरिफ वार चरम पर है.
Published : October 9, 2025 at 11:17 AM IST
मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर से आज मुंबई में मुलाकात की. दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बुधवार सुबह दो दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुँचे. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर पीएम मोदी के विशेष निमंत्रण पर भारत आए हैं.
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर के साथ एक संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने कहा, 'प्रधानमंत्री स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. इस साल जुलाई में मेरी ब्रिटेन यात्रा के दौरान, हमने ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए थे.'
with this agreement, (comprehensive economic and trade agreement), the import cost between the two countries will come down, new employment opportunities will be generated for the youth, trade will…
उन्होंने आगे कहा, 'इस समझौते (व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते) से दोनों देशों के बीच आयात लागत कम होगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार बढ़ेगा और इससे हमारे उद्योगों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा. समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही महीनों के भीतर आपकी भारत यात्रा, जिसमें आपके साथ अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल आया है. भारत-ब्रिटेन साझेदारी में नए जोश का प्रतीक है.'
under the leadership of pm starmer, india and uk relations have seen significant progress. in july this, during my visit to uk, we signed the historic comprehensive economic and trade agreement (ceta).
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ आए प्रतिनिधिमंडल की बुधवार को होटल ताज में बैठक भी हुई. ब्रिटेन से एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ आया है. जानकारी के अनुसार आज भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों पर चर्चा होगी.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद स्टार्मर की यह पहली भारत यात्रा है. प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह मुंबई में प्रधानमंत्री स्टारमर से मुलाकात की. दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित सीईओ फोरम में भाग लेंगे.
PM Narendra Modi meets UK PM Keir Starmer, at Raj Bhavan in Mumbai.
(Video: ANI/DD News) pic.twitter.com/bW0pAWkPNd
इस कार्यक्रम में दोनों प्रधानमंत्री विजन 2035 के अनुरूप भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे. जानकारी के अनुसार विजन 2035 में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए एक दस वर्षीय समयबद्ध रोडमैप पर चर्चा की जाएगी.
प्रधानमंत्री मोदी छठे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भाग लेंगे और दोपहर 3 बजे संबोधित करेंगे. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में दुनिया भर के प्रमुख विशेषज्ञ, नीति निर्माता, नियामक, निवेशक, शिक्षाविद और उद्योगपति एक साथ आएंगे. इस कार्यक्रम का विषय 'एक बेहतर दुनिया के लिए वित्तीय सशक्तिकरण' होगा.
इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी और मानवीय सोच कैसे एक नैतिक और टिकाऊ आर्थिक भविष्य का निर्माण कर सकती है, इस पर चर्चा की जाएगी. दोनों प्रधानमंत्रियों का यह संयुक्त कार्यक्रम बांद्रा कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी में होगा. यह इलाका हमेशा चहल-पहल से भरा रहता है.
यहाँ बड़ी संख्या में विभिन्न कार्यालय हैं, इसलिए कर्मचारियों का आना-जाना लगा रहता है. इसी तरह मुंबई यातायात पुलिस ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है. आज बीकेसी क्षेत्र में एक अंतरर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है.
इस स्थान पर नागरिकों की भारी भीड़ होने की संभावना है. इसलिए यातायात जाम से बचने के लिए यातायात पुलिस ने मुंबई वासियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.