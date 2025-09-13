ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का मणिपुर दौरा राज्य के लिए नई शुरुआत का संकेत: भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चुराचांदपुर और इंफाल में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) से मुलाकात की और शांति का आह्वान किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर में विस्थापित लोगों से बातचीत की (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 7:27 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर का दौरा किया, जो 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद उनका पहला दौरा है. यह यात्रा विपक्ष की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाली साबित हुई है, जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बार-बार प्रधानमंत्री मोदी से राज्य की स्थिति का जायजा लेने और प्रभावित लोगों से मिलने की अपील की थी. मणिपुर हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए.

विपक्ष लगभग हर चुनाव और संसद सत्र में मणिपुर का मुद्दा और पीएम मणिपुर कब जाएंगे ये सवाल उठाता रहा. अब पीएम के मणिपुर दौरे के बाद विपक्ष ने इस दौरे को "बहुत देर से" करार दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के इस दौरे को "टोकनिज्म" (प्रतीकात्मकवाद) बताया है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि यह "कोई बड़ी बात नहीं" है और देश की असली समस्या "वोट चोरी" है. हालांकि, भाजपा ने पीएम के दौरे को राज्य के लिए नई शुरुआत का संकेत बताया है.

विपक्ष का कहना है कि दो साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर न जाना राज्य के लोगों के प्रति 'उदासीनता' दर्शाता है. हालांकि, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि "मणिपुर हिंसा की छाया से गुजरा, लेकिन अब नया सवेरा हो रहा है. मैंने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों से बात की, वे शांति का रास्ता चुन चुके हैं." उन्होंने विभिन्न गुटों से "शांति के पथ पर चलने" का आग्रह किया, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो.

पीएम मोदी ने मणिपुर में विकास के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा भी की. इस मौके पर 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया गया.

प्रधानमंत्री मोदी ने इंफाल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया (ANI)

पीएम मोदी ने मणिपुर को "शांति और समृद्धि का प्रतीक" बनाने का संकल्प लिया. चुराचांदपुर (कुकी बहुल क्षेत्र) में उन्होंने 7,300 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जबकि इंफाल (मैतेई बहुल क्षेत्र) में 1,200 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और आईटी क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है.

प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं-

  1. शहरी सड़क और ड्रेनेज सुधार: 3,647 करोड़ रुपये का मणिपुर अर्बन रोड्स, ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो शहरों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगा
  2. आईटी विकास: 550 करोड़ रुपये का मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट (एमआईएनडी) प्रोजेक्ट, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा
  3. महिलाओं के लिए हॉस्टल: 142 करोड़ रुपये से नौ वर्किंग विमेंस हॉस्टल का निर्माण
  4. स्वास्थ्य सुविधाएं: 105 करोड़ रुपये से सुपर-स्पेशलिटी हेल्थकेयर सुविधाएं
  5. शिक्षा और स्कूल: 134 करोड़ रुपये से 16 जिलों के 120 स्कूलों का उन्नयन
  6. खेल और स्टेडियम: 36 करोड़ रुपये से इंफाल के खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम
  7. राष्ट्रीय राजमार्ग: 502 करोड़ रुपये से एनएच 102 A का उन्नयन (टेंगनौपाल सेक्शन)
  8. अन्य: ग्रामीण कनेक्टिविटी, शिक्षा, पर्यटन के लिए 102 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स; पोलो ग्राउंड के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30 करोड़ रुपये का फंड

माउंट हैरियट का नाम "माउंट मणिपुर" रखने की घोषणा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से कम थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की प्राथमिकता से यह लगातार बढ़ रही है. 21वीं सदी उत्तर-पूर्व की है." उन्होंने मणिपुर के युवाओं की रक्षा और खेल में योगदान की सराहना की, और अंडमान के माउंट हैरियट का नाम "माउंट मणिपुर" रखने की घोषणा की, जो स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है.

प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर में विस्थापित लोगों से बातचीत की (ANI)

पीएम मोदी जब मणिपुर पहुंचे, वहां भारी वर्षा हो रही थी और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे. हालांकि पीएम के मणिपुर दौरे से पहले चुराचांदपुर में सजावट को तोड़ने की घटना भी हुई थी और इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने इंफाल के कंगला फोर्ट और चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड पर सुरक्षा की भारी तैनाती भी की थी.

प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम से होते हुए चुराचांदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से भावुक मुलाकात भी की. एक युवा लड़की ने पीएम मोदी से मिलकर रोते हुए अपनी पीड़ा भी साझा की.

विपक्ष ने दौरे की आलोचना की
हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की विपक्ष ने आलोचना की है. कांग्रेस ने कहा कि पीएम को दो साल पहले आना चाहिए था. राज्य में राष्ट्रपति शासन है (फरवरी 2025 से), और हिंसा के कारण हजारों बेघर हैं. पीएम मोदी ने कहा, "हिंसा दुखद थी, लेकिन अब विकास ही रास्ता है."

भाजपा का बयान
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स मणिपुर को जोड़ने और शांति बहाल करने में मदद करेंगे. मणिपुर अब विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, पीएम का यह दौरा राज्य के लिए एक नई शुरुआत का संकेत देता है.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा, चुराचांदपुर में हिंसा से विस्थापित हुए लोगों से मिले, जानें प्रमुख बातें

