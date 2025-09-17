ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदर्शनी: जीवन यात्रा से लेकर 11 साल की उपलब्धियों तक की झलक

प्रधानमंत्री मोदी की अचीवमेंट्स पर प्रदर्शनी. ( ETV Bharat )

कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफटाइम अचीवमेंट्स पर प्रदर्शनी लगी. (ETV Bharat)

यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री मोदी की जीवन यात्रा, उनके 11 वर्षों के शासनकाल की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों को समर्पित बताया. जनता के बीच उनके योगदान को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. प्रदर्शनी में पीएम मोदी के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है, जिसमें उनके गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेतृत्व की कहानी शामिल है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर 2025 को 75 वां जन्मदिन धूमधाम से देशभर में मनाया गया. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफटाइम अचीवमेंट्स पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं.

इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से, पिछले 11 वर्षों (2014 से 2025 तक) में शुरू की गई केंद्रीय योजनाओं पर फोकस किया गया है. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है. उन्होंने 11 वर्षों की उपलब्धियों को 'भारत की नई ऊंचाइयों' बताते हुए कहा कि ये योजनाएं करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही हैं.

एमपी में मनाया जन्मदिनः

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्यप्रदेश के धार जिले में 2150 एकड़ में बनने वाले PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया. साथ ही ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान और 8वें पोषण माह की शुरुआत भी की. यहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा "स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान माताओं-बहनों को समर्पित है. हमारा मकसद है कि एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में बीमारी का शिकार न हो."

प्रदर्शनी में लगी लोगों की भीड़. (ETV Bharat)

भाजपा का सेवा पखवाड़ाः

पीएम के जन्मदिवस पर भाजपा ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा' मनाने की घोषणा की है. इस सेवा पखवाड़ा के तहत देशभर में सेवा कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी. ओडिशा में 75 लाख पौधे लगाये जाएंगे. बिहार में रक्तदान शिविर लगाया गया. तमिलनाडु में स्वच्छता अभियान चलाया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया.

