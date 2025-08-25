अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे. इस दौरान वह 5400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री सोमवार को गुजरात के बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद अहमदाबाद के खोडलधाम मैदान में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी 26 अगस्त को भारत की इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा में एक ऐतिहासिक घटना का उद्घाटन करने के लिए हंसलपुर जाएंगे. वह सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), 'ई विटारा' को हरी झंडी दिखाएंगे. इसका निर्यात यूरोप और जापान जैसे प्रमुख बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में किया जाएगा.

पीएमओ ने एक बयान में कहा, 'मेक इन इंडिया की सफलता के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) 'ई विटारा' का उद्घाटन करेंगे और उसे हरी झंडी दिखाएंगे.' हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में वह तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के बीच एक संयुक्त उद्यम टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन इकाई का भी उद्घाटन करेंगे.

विज्ञप्ति में कहा गया, 'बैटरी के अस्सी प्रतिशत से अधिक मूल्य का निर्माण अब भारत में ही किया जाएगा', इसे भारत के बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है. 1400 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में पीएम मोदी मेहसाणा-पालनपुर रेल लाइन के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और यात्री और मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसका उद्देश्य रसद, कनेक्टिविटी और औद्योगिक पहुंच में सुधार करना है.

वह महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे. इनमें वीरमगाम-खुदाद-रामपुरा सड़क का चौड़ीकरण, नए वाहन अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज शामिल हैं. इनका उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना और औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना है. बिजली वितरण में सुधार के लिए प्रधानमंत्री अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना के तहत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसका उद्देश्य बिजली इंफ्रास्ट्रक्टर को मजबूत करना और बिजली कटौती को कम करना है.

शहरी विकास पहलों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्थानीय झुग्गी पुनर्वास का उद्घाटन, सरदार पटेल रिंग रोड का चौड़ीकरण और आधुनिक सीवरेज एवं जल प्रबंधन प्रणालियों की आधारशिला रखना शामिल है. इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक उन्नयन में अहमदाबाद में एक नया स्टाम्प एवं पंजीकरण भवन और गांधीनगर में एक राज्य-स्तरीय डेटा संग्रहण केंद्र शामिल है ताकि डिजिटल शासन और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके.

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र के अगले चरण का भी उद्घाटन करेंगे.

तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम, यह संयंत्र घरेलू विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देगा. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह विकास सुनिश्चित करता है कि अब अस्सी प्रतिशत से अधिक बैटरी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा.