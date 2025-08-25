अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 60-65 साल तक भारत पर राज करने वाली इस पार्टी ने 'आयात घोटाले' करने के लिए देश को दूसरे देशों पर निर्भर बना दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हित सर्वोपरि हैं और हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे.

मोदी की यह टिप्पणी अमेरिका के साथ जारी टैरिफ विवाद की पृष्ठभूमि में आई है. दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार शहरों में गरीबों को सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है." मोदी ने उपस्थित लोगों को बताया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 11 वर्ष के शासनकाल में भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है.

'दो मोहन की धरती है गुजरात'

उन्होंने कहा," गुजरात की ये धरती, दो मोहन की धरती है. एक, सुदर्शन-चक्रधारी मोहन... यानी, हमारे द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे, चरखाधारी मोहन... यानी, साबरमती के संत पूज्य बापू. भारत आज सुदर्शन-चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन के दिखाए रास्ते पर चलकर निरंतर सशक्त होता जा रहा है."

'22 मिनट में सफाचट'

इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा, आतातायी (आंतकी)... ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी, लेकिन आज आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों. दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया है, 22 मिनट में सफाचट. ऑपरेशन सिंदूर... हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गया है.

झुग्गी वालों के लिए पक्की गेटेड सोसायटी बनाने का बीड़ा उठाया

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, " हमारे श्रमिक परिवारों को बेहतर जीवन मिले, ये हमारा मिशन रहा है. इसलिए कई साल पहले हमने गुजरात में झुग्गी वालों के लिए पक्की गेटेड सोसायटी बनाने का बीड़ा उठाया. बीते सालों में गुजरात में झुग्गियों की जगह मकान बनाने के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं और ये अभियान लगातार जारी है."

उन्होंने कहा कि जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उसको पूजता है. मैंने इस बार लाल किले से कहा था कि पिछड़ों को प्राथमिकता हमारा मिशन है. हमारा निरंतर प्रयास है कि नियो-मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों को सशक्त करें.

अहमदाबाद में रोड शो

बता दें कि, गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सार्वजनिक रैली से पहले सोमवार शाम अहमदाबाद शहर के पूर्वी हिस्से में रोड शो किया. अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात से लोकसभा सदस्य सीआर पाटिल ने मोदी का स्वागत किया.

हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरोदा क्षेत्र पहुंचे और हरिदर्शन चौराहे से शहर के निकोल क्षेत्र में खोडलधाम मैदान तक उन्होंने दो किलोमीटर रोड शो किया. खोडलधाम मैदान में वह 5,477 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित किया. रोड शो के दौरान रास्ते में दोनों ओर हजारों लोग खड़े थे, जिन्होंने मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया.

