नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक रोजगार पहल की घोषणा की. उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये की विकसित भारत रोजगार योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में व्यापक बदलाव लाना है.

युवाओं के लिए बड़ी खबर

पीएम मोदी ने कहा, “देश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है. इस दिन, हम 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं.” यह योजना 15 अगस्त से प्रभावी होगी और पहली बार कर्मचारियों व निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान करेगी.

पहली नौकरी पर 15,000 रुपये

इस पहल के तहत, निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सीधे 15,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने कहा, “जो बेटा या बेटी अपनी पहली नौकरी पाती है, उसे सरकार से 15,000 रुपये मिलेंगे.”

नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

योजना के अंतर्गत अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ता प्रति नए कर्मचारी 3,000 रुपये प्रतिमाह तक के लाभ के पात्र होंगे. विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये लाभ और भी विस्तारित होंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा.

करोड़ों को रोजगार की उम्मीद

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले दो वर्षों में करीब 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे, जिनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे.

क्रियान्वयन और निगरानी

इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास होगी, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सहयोग से लागू किया जाएगा.

विकसित भारत मिशन की आधारशिला

पीएम मोदी ने इस पहल को विकसित भारत मिशन की नींव बताया, जिसका लक्ष्य 2047 तक एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण करना है. उन्होंने कहा, “यह युवाओं के लिए मेरा तोहफ़ा है – डबल दिवाली का उत्सव.”

आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में कदम

युवाओं और उद्यमशीलता पर दोहरे फोकस के साथ, विकसित भारत रोजगार योजना को हाल के वर्षों में सबसे महत्वाकांक्षी रोजगार सुधारों में से एक माना जा रहा है. यह न केवल नौकरी के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि औपचारिक रोजगार को भी मजबूत करेगी, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी.

