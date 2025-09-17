ETV Bharat / bharat

नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, जैश ने रो-रो कर माना ऑपरेशन सिंदूर की तबाही: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार की जनसभा में पाकिस्तानी आतंकियों और जैश-ए-मोहम्मद पर बोला हमला, ऑपरेशन सिंदूर और देश के जवानों की तारीफ की.

PM MODI RALLY IN DHAR
पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 1:10 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 1:39 PM IST

3 Min Read
धार: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने धार में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने स्वीकार किया है कि उनके हैडक्वाटर पर भारत ने हमला किया. हमारे सैनिकों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. पीएम मोदी ने कहा कि यह नया भारत है और इसे परमाणु ब्लैकमेल का डर नहीं है.

आतंकी ने रो-रो कर बताया अपना हाल, बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा "देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारी मां-बहनों का सिंदूर उजाड़ा था. हमने भी ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है. पीएम ने कहा कि हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया. कल ही देश और दुनिया ने देखा, कि एक पाकिस्तानी आतंकी यानि जैश-ए-मोहम्मद ने रो-रो कर अपना हाल बताया है. पीएम ने कहा कि यह नया भारत है, यह किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है. यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है.

पीएम ने बताया, 17 सितंबर का दिन क्यों जरूरी

इसके बाद पीएम ने कहा कि आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है. आज के दिन देश ने सरदार वल्लभाई पटेल की फौलादी इच्छाशक्ति का उदाहरण देखा था. भारतीय सेना ने हैदराबाद को कई अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को फिर से स्थापित किया था. देश की इतनी बड़ी उपलब्धि और सेना के शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था, लेकिन आपने हमें मौका दिया.

हैदराबाद लिबरेशन डे

हमारी सरकार ने 17 सितंबर हैदराबाद की घटना और सरदार पटेल को अमर कर दिया. हमने इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने की शुरूआत की है. आज हैदराबाद में लिबरेशन डे का आयोजन किया जा रहा है. मां भारती की आन-बान-शान से बढ़कर कुछ नहीं है.

विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान की शुरुआत की. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ है. भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान. यहां से स्वस्थ नारी और सश्क्त परिवार एक महाअभियान का प्रारंभ हो रहा है. उन्होंने कहा देश की माताओं और बहनों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, आपका आशीर्वाद मेरा रक्षा कवच है. इस दौरान पीएम ने जनसभा में मौजूद महिलाओं से कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं. उन्होंने स्वास्थ्य कैंप में जाकर जांच कराने की मांग की.

जनसभा में माताओं-बहनों से पीएम मोदी ने क्या मांगा

पीएम ने कहा एक बेटे और भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं. स्वास्थ्य कैंपों में कितनी भी महंगी जांच हो, लेकिन आपको एक पैसे नहीं देने होंगे. कोई फीस नहीं देगी होगी, साथ ही दवाई भी मुफ्त होगी. पीएन ने कहा आपके बेहतर स्वास्थ्य से सरकारी तिजोरी की ज्यादा कीमत नहीं है. ये तिजोरी आप लोगों के लिए है. आगे के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच बहुत काम आएगा. ये अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक चलेगा.

Last Updated : September 17, 2025 at 1:39 PM IST

