पीएम मोदी ने 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति को भारत आमंत्रित किया - PM MODI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है.

PM Modi
पीएम मोदी ने 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति को भारत आमंत्रित किया (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 4:09 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया. भारत अगले साल इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा. पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन में हैं, जहां उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की.

विदेश मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन की पेशकश की.

पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात
प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग परिषद (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक से इतर शी जिनपिंग से मुलाकात की और सीमा मुद्दे सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने रविवार को अपनी बैठक में भारत-चीन संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला.

सात साल में पहली बार चीन के दौरे पर पीएम मोदी
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे, जो सात वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा थी. उन्होंने रविवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि करोड़ों लोगों का कल्याण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ा है. वहीं, शी जिनपिंग ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं और कहा कि हाथी और ड्रैगन का साथ-साथ चलना जरूरी है.

'मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए'
विदेश मंत्रालय ने बैठक को लेकर जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश विकास के साझेदार हैं न कि प्रतिद्वंद्वी और उनके मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए.

विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

विज्ञप्ति में कहा गया है, "दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों, जैसे आतंकवाद और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार पर साझा आधार का विस्तार करना जरूरी समझा." भारत और चीन को हाथी और ड्रैगन बताते हुए, शी जिनपिंग ने बैठक में कहा कि दोनों देशों का एक साथ आना और अच्छे पड़ोसी बनना बेहद जरूरी है.

ETV Bharat Logo

