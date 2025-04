ETV Bharat / bharat

मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से कहा, युवाओं को प्रेरित करें - MUDRA YOJANA

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए ( ANI VIDEO )

Published : April 8, 2025 at 10:05 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 10:12 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की. इस दौरान लाभार्थियों ने पीएम मोदी से अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने मुद्रा योजना के लाभ गिनाए. पीएम मोदी ने लाभार्थियों से कहा कि वे अब अन्य दूसरे लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मुद्रा योजना' के लाभार्थियों से बातचीत की. बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह इस योजना ने उनके जीवन में बदलाव लाया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आवास पर 'मुद्रा योजना लाभार्थियों' का स्वागत करते हुए कहा, 'मैं आप सभी को मेरे आवास पर आने के लिए धन्यवाद देता हूं. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब घर में मेहमान आते हैं तो घर पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं.' बातचीत के दौरान यूपी के रायबरेली के एक लाभार्थी ने कहा, 'हम आपसे वादा करते हैं कि हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाएंगे. अब हमें सरकार से लाइसेंस लेने में कोई परेशानी नहीं होती. मैं बेकरी चलाती हूं. मेरा मासिक टर्नओवर 2.5 से 3 लाख रुपये है और हमारे पास 7 से 8 लोगों का स्टाफ है.

प्रधानमंत्री की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले दस वर्षों में 50 करोड़ ऋण खातों को मंजूरी दी गई है. इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को लोन प्रदान करना है. यह व्यवसाय योजना उन लोगों के लिए है जो बिना किसी गारंटी के लोन चाहते हैं. बातचीत के दौरान कई युवाओं ने पीएम मोदी की तारीफ की. इसपर पीएम मोदी ने कहा, 'मुद्रा योजना मोदी की तारीफ के लिए नहीं है. यह योजना मेरे देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देने के लिए है. मध्य प्रदेश के भोपाल के लाभार्थी लवकुश मेहरा ने कहा, 'पहले मैं किसी के यहां काम करता था. लेकिन आपने मुद्रा लोन के जरिए हमारी गारंटी ली और आज हम मालिक बन गए हैं. उसने कहा कि उन्होंने 2021 में अपना व्यवसाय शुरू किया और मैंने बैंक से संपर्क किया. बैंक 5 लाख रुपये की लोन लिमिट दी. उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि पहली बार इतना बड़ा लोन ले रहा हूं और मैं इसे चुका पाऊँगा या नहीं. आज मेरा मुद्रा लोन 5 लाख रुपये से बढ़कर 9.5 लाख रुपये हो गया है. मेरा पहले साल का टर्नओवर 12 लाख रुपये था, जो अब 50 लाख रुपये से अधिक हो गया है.' मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 50 करोड़ ऋण खातों को मंजूरी दी है और कुल 33 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया है. इनमें से 68 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं और 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा समुदाय से हैं. लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये भी पढ़ें- पीएम मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को पहली प्राथमिकताः केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण - PM Mudra Yojana

