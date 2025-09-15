ETV Bharat / bharat

कोलकाता में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों को सराहा

सम्मेलन देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व को वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है.

Prime Minister Narendra Modi
पीएम नरेंद्र मोदी (IANS)
September 15, 2025

कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोलकाता में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग, तत्कालीन फोर्ट विलियम में तीन दिवसीय संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन (CCC) का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में अनुकरणीय भूमिका के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला.

एक रक्षा बयान में दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने यहां विजय दुर्ग (पूर्व में फोर्ट विलियम) स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में तीन दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ‘‘भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047’’ दस्तावेज भी जारी किया. यह दस्तावेज भविष्य के लिए तैयार भारतीय सशस्त्र बलों का मार्ग प्रशस्त करता है.

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह का पहला सम्मेलन है. एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य को मूर्त रूप देते हुए तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया प्रदर्शित की.

इससे पहले पीएम मोदी रविवार शाम पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी पहुंचे थे और राजभवन में रात बिताई. पीएम मोदी ने सोमवार सुबह विजय दुर्ग में प्रमुख रक्षा बैठक का उद्घाटन किया. कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए रवाना हो गए, इस प्रकार उनकी कोलकाता यात्रा संपन्न हो गई. प्रधानमंत्री मोदी दोपहर एक बजे विजय दुर्ग से रेस कोर्स के लिए रवाना हुए, जहां एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था.

प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे गए. इसके बाद वह बंगाल से अपने अगले गंतव्य बिहार के लिए रवाना हो गए.

16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 सशस्त्र बलों का शीर्ष स्तरीय विचार-मंथन मंच है जो देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व को विचारों का आदान-प्रदान करने और भारत की सैन्य तैयारियों के भविष्य के विकास के लिए आधार तैयार करने के लिए एक साथ लाता है.

हर दो साल में एक बार आयोजित होने वाला 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा. इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है ‘सुधार का वर्ष - भविष्य के लिए परिवर्तन’.

सम्मेलन में सुधारों व परिवर्तन पर होगा ध्यान
सम्मेलन में सुधारों, परिवर्तन और परिचालन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो बहु-डोमेन परिचालन तत्परता को बनाए रखते हुए संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण पर सशस्त्र बलों के जोर को प्रतिबिंबित करेगा.

विचार-विमर्श में सशस्त्र बलों को तेजी से विकसित हो रहे भू-रणनीतिक वातावरण में चुस्त, निर्णायक और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ सचिवों के साथ-साथ तीनों सेनाओं और एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल भी रविवार शाम शहर पहुंचे थे.

