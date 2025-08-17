नई दिल्ली/चंडीगढ़: रोहिणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 अगस्त 2025 को दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया. द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) को पीएम ने जनता के लिए समर्पित किया. उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने रोड शो भी किया.
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन: उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा "इस एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका है, जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है. वो रोहिणी है. मैं भी द्वारकाधीश की धरती से ताल्लुक रखता हूं. पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi inaugurates two major National Highway projects, the Delhi section of the Dwarka Expressway and the Urban Extension Road-II (UER-II).— ANI (@ANI) August 17, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/v13owXV8pf
'दिल्ली एनसीआर में कम होगा ट्रैफिक': पीएम ने कहा "यह अगस्त महीना आज़ादी और क्रांति के रंगों में रंगा है. आज़ादी के इस उत्सव के बीच, आज देश की राजधानी दिल्ली, विकास की क्रांति की साक्षी बन रही है. थोड़ी देर पहले ही दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है. इससे दिल्ली, गुरुग्राम, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी. 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास की बात पूरे विश्वास के साथ कही थी. जब दुनिया भारत को देखती है और उसका मूल्यांकन करती है, तो उसकी पहली नज़र हमारी राजधानी दिल्ली पर पड़ती है. इसलिए, हमें दिल्ली को विकास का एक ऐसा मॉडल बनाना है, जहां सभी को लगे कि हां, यह एक विकासशील भारत की राजधानी है."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " this month of august is coloured in the colours of freedom and revolution. in the midst of this festival of freedom, today, the country's capital, delhi, is witnessing a development revolution. a little while ago, delhi got the… pic.twitter.com/Y11KBa56Aq— ANI (@ANI) August 17, 2025
'दिल्ली से कम होंगे कूड़े के पहाड़': प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा "अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, यह दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड के निर्माण में लाखों टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है। कूड़े के पहाड़ों को कम करके, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग सड़क बनाने में किया गया है, और यह वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। भलस्वा लैंडफिल पास में ही स्थित है। हम सभी जानते हैं कि यहां आसपास रहने वाले परिवारों के लिए कितनी समस्याएं हैं। हमारी सरकार दिल्ली के लोगों को ऐसी हर समस्या से मुक्त करने में लगी हुई है."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " urban extension road has another feature, it is helping in freeing delhi from the mountains of garbage. lakhs of tons of garbage have been used in building the urban extension road. by reducing the mountains of garbage, the… pic.twitter.com/hDbTEMQesq— ANI (@ANI) August 17, 2025
कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा "जो लोग संविधान को सिर पर रखकर नाचते हैं, उन्होंने किस तरह संविधान को रौंदा, किस तरह बाबा साहेब की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया, आज मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के लिए एक खतरनाक कानून था। दिल्ली नगर निगम अधिनियम में प्रावधान था कि अगर कोई सफाई कर्मचारी बिना बताए काम पर नहीं आता है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है। आज सामाजिक न्याय की बड़ी-बड़ी बातें करने वालों ने देश में ऐसे कई नियम और कानून बनाए हैं। ये मोदी ही हैं जो अथक प्रयास करके ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों को ढूंढ-ढूंढकर खत्म कर रहे हैं और ये अभियान अनवरत जारी है."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " those who dance with the constitution on their heads, how they trampled on the constitution, how they betrayed the sentiments of baba saheb, today i am going to tell you that truth. in delhi, there was a dangerous law for the… pic.twitter.com/Cq4JknMTXC— ANI (@ANI) August 17, 2025
पीएम का हरियाणा कांग्रेस पर निशाना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा "हरियाणा में, कांग्रेस सरकारों के दौरान एक समय ऐसा भी था जब बिना पैसा खर्च किए या प्रभाव का इस्तेमाल किए, एक भी नियुक्ति मिलना मुश्किल था। लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में यह प्रक्रिया निरंतर जारी है."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " ....there was a time in haryana, during the congress governments, when it was difficult to get even a single appointment without spending money or using influence. but in haryana, the bjp government has given lakhs of youth… pic.twitter.com/fV6loCb0v2— ANI (@ANI) August 17, 2025
'दिल्ली में 50% ट्रैफिक जाम की समस्या कम': केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा "इन दोनों परियोजनाओं से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी. अगर मैं कहूं कि इन राजमार्गों के कारण दिल्ली में 50% ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा. हमने इन परियोजनाओं को दिल्ली के विभिन्न स्थानों से जोड़ा है. प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए रोडमैप का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है. हमारे देश की लॉजिस्टिक्स लागत 14-16% है... मैं प्रधानमंत्री और आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2026 के अंत से पहले, हमारे देश की लॉजिस्टिक्स लागत एकल अंकों में आ जाएगी, जो हमारे निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी."
#WATCH | Delhi: Union Road Transport & Highway Minister Nitin Gadkari says, " ... with both these projects, the people of delhi ncr will get great relief from traffic jams. if i say that the problem of 50% traffic jam in delhi will be reduced due to these highways, i think it will… pic.twitter.com/WlmA0xMnpi— ANI (@ANI) August 17, 2025
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते, आपके (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) नेतृत्व में पिछले 5 महीनों के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, मैं कह सकती हूं कि आप देश के दूरदर्शी नेता हैं, जिनकी सोच में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल है. जिनकी नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि भारत का प्रत्येक राज्य बराबर का भागीदार है. जिनके संकल्प से भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करता है. आप वो ताकत हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है."
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, " as the chief minister of delhi, based on the administrative experience of the past 5 months under your (prime minister narendra modi) leadership, i can say that you are the visionary leader of the country whose thinking includes every citizen… https://t.co/VXcYHXSD09 pic.twitter.com/qN29sMFQ9K— ANI (@ANI) August 17, 2025
हरियाणा के सीएम ने किया पीएम का धन्यवाद: हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने कहा "आज का दिन हरियाणा के साथ-साथ पूरे उत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार दिन है. यह दिन हरियाणा और खासकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिल्ली और हरियाणा में 11,000 करोड़ रुपये की छह सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है. मैं इन परियोजनाओं के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।"
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini says, " today is a historic and memorable day for haryana as well as the entire north india. this day will be recorded as a golden chapter in the history of haryana's and especially ncr's development. today, six road projects worth rs 11,000… pic.twitter.com/st0bZsr7WD— ANI (@ANI) August 17, 2025
इससे पहले पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे की निरीक्षण किया और अधिकारियों के पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी ली. इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन समारोह में सम्मानित किया.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi to shortly inaugurate two major National Highway projects, the Delhi section of the Dwarka Expressway and the Urban Extension Road-II (UER-II)— ANI (@ANI) August 17, 2025
Union Minister Nitin Gadkari, Delhi CM Rekha Gupta and Haryana CM Nayab Singh Saini also… pic.twitter.com/cTu2YOtDxQ
द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत: द्वारका एक्सप्रेस वे को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है. इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 19 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में आता है. एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर की शिव मूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा तक जाता है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर यातायात के दबाव को कम करना है.
यात्रा का समय होगा कम: द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने के बाद गुरुग्राम से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) तक का सफर अब लगभग 20 से 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. पहले इस दूरी को तय करने में एक घंटा या उससे ज्यादा समय लगता था. इससे यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी. इसके अलावा, यूईआर-2 से सोनीपत, पानीपत और एनएच 44 तक पहुंच एक घंटे से भी कम समय में संभव होगा.
द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II के निर्माण में भारी मात्रा में स्टील और सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है. कुल 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट लगाए गए, जो एफिल टावर और बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है. निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखते हुए 1,200 पेड़ों को लगाया गया है.
इंजीनियरिंग की एक नई मिसाल: द्वारका एक्सप्रेसवे में कुल 31 सुरंगें, 12 ओवर ब्रिज और 34 अंडरपास बनाए गए हैं. इसके साथ ही दोनों तरफ तीन-तीन लेन की सर्विस रोड भी हैं. ये देश का पहला ऐसा एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है जो सिंगल पिलर पर बना है. दिल्ली खंड में 3.6 किलोमीटर लंबी 8-लेन की टनल भी बनाई गई है, जो देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल है.
अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) की जानकारी: यूईआर-2 को दिल्ली का तीसरा रिंग रोड कहा जा रहा है. इसकी लंबाई 75.71 किलोमीटर है और ये 7,716 करोड़ रुपये की लागत से बना है. ये दिल्ली पानीपत हाईवे नंबर 44 से शुरू होकर नांगलोई-नजफगढ़ रोड होते हुए द्वारका सेक्टर 24 तक जाता है. ये सड़क दिल्ली-रोहतक हाईवे, सोनीपत-गोहाना हाईवे और गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जुड़ती है. ये 6 लेन का मल्टी हाईवे है, जिसमें कई जगहों पर एलिवेटेड सेक्शन और अंडरपास भी हैं. यूईआर-2 के बनने से दिल्ली के भीतरी इलाकों में ट्रैफिक की भीड़ कम होगी.
हरियाणा के आठ एनसीआर जिलों को होगा लाभ: इस परियोजना से गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक और जींद जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि ईंधन की बचत और क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे.
ये भी पढ़ें- देश के पहले एलिवेटेड अर्बन द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, दिल्ली से गुरुग्राम महज 30 मिनट, हरियाणा के 8 जिलों को मिलेगा लाभ - DWARKA EXPRESSWAY