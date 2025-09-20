ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में भाग लेंगे और 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस समुद्री क्षेत्र है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 7,870 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर के जवाहर मैदान में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी विकास परियोजनाओं की श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे.

इन पहलों में प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का अपग्रेडेशन शामिल है. इनमें इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन और कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर एक नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखना शामिल है. अतिरिक्त समुद्री विकास कार्यों में पारादीप बंदरगाह (ओडिशा) में एक नया कार्गो बर्थ और कंटेनर हैंडलिंग सुविधा शामिल है. इसके साथ ही गुजरात में टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल और कामराजर बंदरगाह (एन्नोर, तमिलनाडु), चेन्नई बंदरगाह, कार निकोबार द्वीप, दीनदयाल बंदरगाह (कांडला) में आधुनिकीकरण परियोजनाएँ और पटना एवं वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधाएँ शामिल हैं.

प्रधानमंत्री अकेले गुजरात में 26,354 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का एक बड़ा पोर्टफोलियो भी पेश करेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह बुनियादी ढांचे, सड़क मार्ग, स्वास्थ्य सेवा और शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे. गुजरात आधारित प्रमुख पहलों का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें छारा पोर्ट में एचपीएलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल, गुजरात आईओसीएल रिफाइनरी में एक्रिलिक और ऑक्सो अल्कोहल परियोजना, 600 मेगावाट ग्रीन शू पहल और किसानों के लिए 475 मेगावाट पीएम-कुसुम सौर फीडर शामिल हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से पूर्व तैयारी (ETV Bharat)

बडेली 45 मेगावाट सौर पीवी परियोजना और धोरडो गांव के पूर्ण सौरीकरण का भी उद्घाटन किया जाएगा. स्वास्थ्य सेवा और शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में, भावनगर में सर टी. जनरल अस्पताल और जामनगर में गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल के विस्तार के लिए आधारशिला रखी जाएगी.

प्रधानमंत्री मोदी 70 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने की परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे. इससे राज्य में संपर्क और व्यापार मार्ग बेहतर होंगे. सरकारी निकायों और निजी कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे सार्वजनिक-निजी भागीदारी मजबूत होगी और क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी. प्रधानमंत्री धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जिसकी परिकल्पना एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर के रूप में की गई है, जो टिकाऊ औद्योगिकीकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित होगा.