RSS के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी बोले- संघ के भीतर विभिन्न संगठन राष्ट्र की सेवा करते हैं

Published : October 1, 2025 at 11:31 AM IST | Updated : October 1, 2025 at 11:40 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी समारोह में शामिल हुए. इस अवसर पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करते हुए एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया. वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कल रविवार को विजयादशमी है, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. 100 साल पहले इस महान दिन पर एक संगठन के रूप में आरएसएस की स्थापना कोई संयोग नहीं था. उन्होंने कहा कि इस 100 रुपये के सिक्के के एक ओर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न है, और दूसरी ओर सिंह पर सवार भारत माता की छवि है, जो वरद मुद्रा में हैं, और स्वयंसेवक उनके समक्ष समर्पण भाव से नतमस्तक हैं. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि हमारी मुद्रा पर भारत माता की छवि दिखाई गई है. आज जारी किए गए विशेष डाक टिकट का भी अपना महत्व है. 1963 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी गणतंत्र दिवस परेड में गर्व से भाग लिया था. इस डाक टिकट पर उस ऐतिहासिक क्षण की छवि अंकित है. उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस के भीतर विभिन्न संगठन जीवन के हर पहलू के लिए काम करके राष्ट्र की सेवा करते हैं. आरएसएस के कई उप-संगठन हैं, लेकिन संगठन के भीतर कोई भी दो उप-संगठन एक-दूसरे के साथ विरोधाभास या विभाजन नहीं रखते हैं. आरएसएस के भीतर सभी उप-संगठनों का उद्देश्य और सार एक ही है- राष्ट्र प्रथम.

