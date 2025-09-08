ETV Bharat / bharat

BJP कार्यशाला में पीएम मोदी का टिफिन बैठक, लीक से हटकर सोच और स्वच्छता पर जोर, दिए निर्देश

कार्यशाला के दौरान पीएम मोदी ने सभी सांसदों से टिफिन बैठक करने को भी कहा. इससे लोगों की समस्याएं जल्दी सुलझेंगी.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 7:15 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से पहले आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों के साथ गहन बातचीत की. प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यशाला में भाजपा सांसदों के साथ पूरा दिन बिताया और संसदीय प्रभावशीलता को मजबूत करने, निर्वाचन क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों को बनाए रखने पर केंद्रित स्पष्ट सलाह दी.

इस दौरान उन्होंने जीएसटी सुधारों की प्रशंसा की और एक प्रस्ताव भी पास किया गया. जानकारी के मुताबिक जीएसटी में हुए ऐतिहासिक सुधारों को लेकर बीजेपी पूरे देश में एक अभियान की शुरुआत करेगी और जनता को इसके फायदे के बारे में बताएगी. बता दें, दिन भर कई सत्रों में चली इस बैठक का नेतृत्व युवा और अनुभवी सांसदों ने किया, जो भाजपा के सामूहिक नेतृत्व के मॉडल को दर्शाता है. सूत्रों के अनुसार, कार्यशाला का एक प्रमुख विषय ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून था, जिसे प्रधानमंत्री ने एक गंभीर सामाजिक मुद्दे के रूप में रेखांकित किया.

जागरुकता फैलाने का आह्वान किया
उन्होंने सांसदों से हालिया प्रतिबंध के बारे में जागरुकता फैलाने का आह्वान किया, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां जानकारी का अभाव पारिवारिक स्तर पर गंभीर चुनौतियाँ पैदा कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से समुदायों को नशे के खतरों और नए कानून के उद्देश्य के बारे में शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया. दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में संसदीय स्थायी समितियों पर छोटे समूहों में चर्चा हुई. सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी किसी स्थायी समिति में काम नहीं किया है, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री की भूमिका में आ गए हैं.

स्थायी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण
प्रधानमंत्री मोदी ने नीति निर्माण और शासन की निगरानी में स्थायी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने सांसदों से समितियों की रिपोर्टों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और उनके कार्यों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया और इसे 'नीति निर्माण का खजाना' बताया. सूत्रों ने बताया कि उन्होंने गलतफहमी से बचने और समन्वय में सुधार के लिए स्थायी समिति की चर्चाओं से पहले और बाद में मंत्रियों से मिलने के महत्व पर भी जोर दिया. साथ ही, उन्होंने अधिकारियों के प्रति पेशेवर सम्मान बनाए रखने की सलाह दी और उन्हें याद दिलाया कि नौकरशाह सांसदों के काम में सहायक होते हैं.

सभी सांसद लीक से हटकर सोचें
सांसदों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे दस्तावेजों और रिपोर्टों का विस्तार से अध्ययन करके चर्चाओं की पूरी तैयारी करने को कहा. उन्होंने कहा कि नए विचार और अच्छी तरह से शोध किए गए हस्तक्षेप लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं. सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरपोरेट लॉबिंग और प्रभाव के ख़िलाफ़ स्पष्ट चेतावनी जारी की और सांसदों को सलाह दी कि वे संसद में ऐसे सवाल न पूछें जो अप्रत्यक्ष रूप से कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देते हों. उन्होंने जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए संसदीय बहसों को अनावश्यक बाहरी दबावों से बचाने की जरूरत पर जोर दिया.

स्वच्छता पर भी जोर दिया
इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के संदेश पर भी जोर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह संसाधनों का नहीं, बल्कि प्रयास और मानसिकता का मामला है. उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अलग-अलग चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सांसदों को स्वच्छता बनाए रखने में मिसाल कायम करनी चाहिए.

टिफिन बैठक करें
कार्यशाला के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करें और एक बार टिफिन बैठक भी करें. इससे आप लोग सीधे जनता से संवाद कर सकेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी. इससे उनका जल्दी से जल्दी समाधान भी हो सकेगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की अनौपचारिक बातचीत से न केवल सांसद स्थानीय भावनाओं से जुड़े रहेंगे, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के सार्वजनिक जीवन से 'गायब' रहने की आम धारणा को दूर करने में भी मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय रहना चाहिए, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए, लोगों की ज़रूरतों को समझना चाहिए और कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक लाभ सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि संसद में प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए स्थानीय स्तर पर जुड़े रहना महत्वपूर्ण है. प्रशिक्षण सत्र आज सोमवार को भी दोपहर 2:45 बजे से शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा, जिसका समापन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के एक और दौर के साथ होगा.

बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सोमवार को एनडीए दलों के सांसद भी हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री समापन समारोह में अपना संबोधन भी देंगे. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सांसदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है. यह बेहद व्यवस्थित है और हमेशा की तरह, भाजपा की संस्कृति बेहद पेशेवर है. हमारे सांसदों ने पूरे दिन प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया. प्रधानमंत्री सुबह से रात तक सभी प्रशिक्षण सत्रों में मौजूद रहे.

