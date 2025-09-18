पीएम मोदी 20 सितंबर को जाएंगे गुजरात, लोथम में NMHC की प्रगति की करेंगे समीक्षा
Published : September 18, 2025 at 6:30 PM IST
गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अहमदाबाद जिले के लोथल में 4,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) की प्रगति की समीक्षा करेंगे.
अधिकारियों के अनुसार, वह अब तक पूरे हुए कार्यों का निरीक्षण करेंगे और साइट पर चल रही परियोजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे. लोथल, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, भारत की समुद्री शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है.
देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इस ऐतिहासिक स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जा रहा है. यह परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिज्ञा किए गए 'पंच प्राण' में से एक का प्रतीक है. राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर 'विकास भी, विरासत भी' के सपने को साकार करेगा.
एनएमएचसी इतिहास, शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन का सहज मिश्रण होगा. लोथल, जो 5,000 साल पहले एक संपन्न बंदरगाह और जहाज़-मरम्मत केंद्र था, को पुनर्जीवित किया जाएगा और उसकी शानदार समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि आगंतुक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की उल्लेखनीय समुद्री विरासत का अनुभव कर सकेंगे.
हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित, एनएमएचसी दुनिया के बेहतरीन संग्रहालयों की कतार में खड़ा होगा. पर्यटकों को आकर्षित करने के अलावा, यह परियोजना भाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी. साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी और विभिन्न कुटीर उद्योगों के विकास के नए अवसर खोलेगी.
अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इस परियोजना का उद्देश्य प्राचीन युग की भव्यता को पुनः सृजित करना है. हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर, लोथल, सबसे पुराने मानव निर्मित गोदी के लिए प्रसिद्ध है. यह संग्रहालय शहर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी.
परिसर में दुनिया का सबसे ऊंचा लाइटहाउस संग्रहालय बनाया जाएगा
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ संग्रहालय होगा, जो 77 मीटर ऊंचा होगा तथा 65 मीटर पर एक खुली गैलरी होगी. इससे आगंतुकों को पूरे परिसर का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा.
इसके अलावा रात्रिकालीन लाइटिंग शो इसके आकर्षण को और बढ़ाएगा. इस परिसर में एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट, 100 कमरों वाला एक टेंट सिटी और रिसॉर्ट, और संग्रहालय में सुविधाजनक आवागमन के लिए ई-कार सुविधाएं भी शामिल होंगी. यहां पर 500 इलेक्ट्रिक कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, और एक 66 केवी सबस्टेशन पहले से ही चालू है.
भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 14 दीर्घाएं
इस परिसर को राज्य सरकार द्वारा 375 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. संग्रहालय में हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली को जीवंत करने के लिए लोथल मिनी मनोरंजन की सुविधा होगी. साथ ही चार नवीन थीम पार्क - मेमोरियल थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क, और साहसिक और मनोरंजन थीम पार्क भी होंगे.
इस परिसर में हड़प्पा काल से लेकर वर्तमान तक भारत की समुद्री विरासत को दर्शाने वाली 14 दीर्घाएं भी होंगी. इसके अलावा एक तटीय राज्य मंडप भी होगा, जिसमें अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा.
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
एनएमएचसी न केवल एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा, बल्कि शिक्षा के एक गतिशील केंद्र के रूप में भी उभरेगा.
एनएमएचसी के अंतर्गत एक समुद्री विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो एक ही स्थान पर विशेष समुद्री डिग्रियां प्रदान करेगा तथा छात्र विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा. इस परिसर में एक समर्पित अनुसंधान संस्थान और दुनिया की सबसे बड़ी पानी के नीचे की थीम पर आधारित खुली गैलरी भी होगी.
