पीएम मोदी 20 सितंबर को जाएंगे गुजरात, लोथम में NMHC की प्रगति की करेंगे समीक्षा

गुजरात के लोथम स्थित एनएमएचसी परिसर का नजारा ( @sanghaviharsh )

Published : September 18, 2025

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अहमदाबाद जिले के लोथल में 4,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) की प्रगति की समीक्षा करेंगे. अधिकारियों के अनुसार, वह अब तक पूरे हुए कार्यों का निरीक्षण करेंगे और साइट पर चल रही परियोजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे. लोथल, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, भारत की समुद्री शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है. देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इस ऐतिहासिक स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जा रहा है. यह परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिज्ञा किए गए 'पंच प्राण' में से एक का प्रतीक है. राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर 'विकास भी, विरासत भी' के सपने को साकार करेगा. एनएमएचसी इतिहास, शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन का सहज मिश्रण होगा. लोथल, जो 5,000 साल पहले एक संपन्न बंदरगाह और जहाज़-मरम्मत केंद्र था, को पुनर्जीवित किया जाएगा और उसकी शानदार समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि आगंतुक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की उल्लेखनीय समुद्री विरासत का अनुभव कर सकेंगे. हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्मित, एनएमएचसी दुनिया के बेहतरीन संग्रहालयों की कतार में खड़ा होगा. पर्यटकों को आकर्षित करने के अलावा, यह परियोजना भाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी. साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी और विभिन्न कुटीर उद्योगों के विकास के नए अवसर खोलेगी. अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इस परियोजना का उद्देश्य प्राचीन युग की भव्यता को पुनः सृजित करना है. हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर, लोथल, सबसे पुराने मानव निर्मित गोदी के लिए प्रसिद्ध है. यह संग्रहालय शहर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी.