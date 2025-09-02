नई दिल्ली/पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को आज एक और बड़ी सौगात दी है. पीएम ने 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बैंक का शुभारंभ किया. इस दौरान पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया और अपनी स्वर्गीय मां को गाली दिए जाने पर दुख प्रकट किया.

पीएम मोदी हुए भावुक: पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं को संबोधित करते हुए पहली बार अपनी मां को कांग्रेस के मंच से अपशब्द कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मां हमारा संसार होती है. मां ही हमारा स्वाभिमान होती है. इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी. इस दौरान मंच पर पीएम मोदी भावुक हो गए.

"हिंदुस्तान और बिहार के किसी व्यक्ति ने ऐसी कल्पना नहीं की थी.आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई. ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन और बेटी का अपमान है. मुझे पता है कि आप सबको भी बिहार की हर मां, बेटी और भाई को ये सुनकर कितना बुरा लगा है. मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ बिहार के लोगों को भी है."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पीड़ा झेलने का मांग आशीर्वाद: पीएम ने कहा कि इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों करोड़ों बिहार की माताओं, बहनों के मैं जब दर्शन कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं, आज जब माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो मैं अपना दुख साझा कर रहा हूं. ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से झेल पाऊं.

'मेरी मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद दिया': उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर रवाना किया, उसे भद्दी-भद्दी गालियां दी गई. हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे. हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा होकर मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे, लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं बल्कि आप जैसी करोड़ों माताओं की सेवा के लिए खुद से मुझे अलग कर दिया.

'आरजेडी-कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गई': भावुक होकर पीएम ने कहा कि मुझे मां ने देश की सेवा के लिए जाने की इजाजत दी. अब मेरी मां का शरीर इस दुनिया में नहीं है. कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो चली गई. मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी-कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं. माताओं और बहनों के मैं चेहरे देख रहा हूं, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा. कुछ माताओं के आंखों में मुझे आंसू भी नजर आ रहे हैं. ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट और पीड़ा देने वाला है.

पूरा मामला: बता दें बीते दिनों कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था. मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं इस घटना के बाद से एनडीए के सभी नेता विपक्ष पर हमलावर है.

