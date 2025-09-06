पीएम मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से की बात, रूस-यूक्रेन युद्ध सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा

ETV Bharat / bharat

हालांकि, इस संबंध में पता नहीं चल सका है कि मोदी-मैक्रों की बातचीत में अमेरिका की शुल्क (टैरिफ) नीति के निहितार्थ पर चर्चा हुई या नहीं.

उन्होंने कहा, ‘‘यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों समेत अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया. भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी.’’

मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया.’’

दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई. पिछले महीने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के अपने समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान उपस्थित यूरोपीय नेताओं में मैक्रों भी शामिल थे.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार को यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए जारी प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा भारत-फ्रांस संबंधों का ‘‘सकारात्मक’’ रूप से मूल्यांकन किया.

प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने क्षितिज 2047 रोडमैप, हिंद-प्रशांत रोडमैप और रक्षा औद्योगिक रोडमैप के अनुरूप भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की.

फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार, मैक्रों ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ मीडिया से कहा, "आज हमारे पास 26 देश हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से प्रतिबद्धता जताई है - कुछ अन्य ने अभी तक कोई रुख नहीं अपनाया है - कि वे यूक्रेन में 'आश्वासन बल' के रूप में तैनात होंगे, या ज़मीन, समुद्र या हवा में मौजूद रहेंगे."

फ्रांस 24 के अनुसार, मैक्रों द्वारा आयोजित पेरिस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भाग लिया, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सहित कई नेताओं ने दूर से ही इसमें भाग लिया.

इस सप्ताह की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की स्थिति पर महासभा की बहस में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है.

उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि निर्दोष लोगों की जान जाना अस्वीकार्य है, और युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा है, 'यह युद्ध का युग नहीं है'. भारत संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है." राजदूत ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा स्थिति पर राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के संपर्क में हैं.

