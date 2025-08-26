नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) 'ई-विटारा' को हरी झंडी दिखाई. बता दें, भारत में निर्मित इन बीईवी वाहनों का निर्यात यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित सौ से अधिक देशों में किया जाएगा. इस मौके पर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि निदेशक तोशीहिरो सुजुकी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे.
पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति है. भारत के पास जनसांख्यिकी का लाभ है. हमारे पास कुशल कार्यबल का एक बहुत बड़ा पूल भी है, इसलिए, यह हमारे प्रत्येक भागीदार के लिए जीत की स्थिति बनाता है. आज, सुजुकी जापान भारत में निर्माण कर रहा है, और यहां बनी कारों को वापस जापान निर्यात किया जा रहा है. यह न केवल भारत और जापान के बीच संबंधों की मजबूती का प्रतीक है, बल्कि भारत में वैश्विक विश्वास को भी दर्शाता है. एक तरह से, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं. अब, दुनिया भर के दर्जनों देशों में जो इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, उन पर लिखा होगा- मेड इन इंडिया.
#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi and Toshihiro Suzuki, President & Representative Director of Suzuki Motor Corporation, flagged off the 'e-VITARA', Suzuki’s first global strategic Battery Electric Vehicle (BEV), at the Suzuki Motor plant in Hansalpur, Ahmedabad.… pic.twitter.com/LPKWBjdykN— ANI (@ANI) August 26, 2025
उन्होंने आगे कहा कि गणेश उत्सव के इस उत्साह में, आज भारत की 'मेक इन इंडिया' यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है. यह 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के हमारे लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी छलांग है. आज से, भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात 100 देशों में किया जाएगा. इसके साथ ही, हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट निर्माण भी आज से शुरू हो रहा है. यह दिन भारत और जापान की मैत्री को भी एक नया आयाम दे रहा है. एक तरह से, 13 साल किशोरावस्था की शुरुआत का प्रतीक है और किशोरावस्था पंख फैलाने का काल होता है. यह सपनों को उड़ान देने का काल होता है, और किशोरावस्था में ढेरों सपने पनपते हैं. मुझे खुशी है कि आज मारुति अपनी किशोरावस्था में प्रवेश कर रही है. गुजरात की मारुति अपनी किशोरावस्था में प्रवेश कर रही है, यानी आने वाले दिनों में मारुति नए पंख फैलाएगी और नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगी. भारत की सफलता की कहानी के बीज लगभग 13 साल पहले बोए गए थे. 2012 में, जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, हमने हंसलपुर में मारुति सुजुकी को ज़मीन आवंटित की थी.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi says, " india has the power of democracy. india has the advantage of demography. we also have a very large pool of skilled workforce. therefore, this creates a win-win situation for every partner of ours. today, suzuki… pic.twitter.com/spTiIuh3Wj— ANI (@ANI) August 26, 2025
भारत के ईवी और बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने के साथ हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में शुरू होगा जो तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का एक संयुक्त उद्यम है. इस विकास के साथ अब 80 प्रतिशत से अधिक बैटरी का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi says, " in this fervour of ganesh utsav, today a new chapter is being added to india's 'make in india' journey. this is a big leap towards our goal of 'make in india, make for the world'. from today, electric vehicles made… pic.twitter.com/jX47afhgnh— ANI (@ANI) August 26, 2025
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान ई विटारा का अनावरण किया था. चार भारतीय संयंत्रों की वार्षिक क्षमता 26 लाख यूनिट है. इसके साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 3.32 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात किया और घरेलू बाजार में 19.01 लाख यूनिट बेचीं. ई विटारा का व्यावसायिक उत्पादन मंगलवार को हंसलपुर संयंत्र में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया.
इस उपलब्धि के साथ भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में काम करेगा. ये पहल भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है.
#WATCH | Gujarat: Prime Minister Narendra Modi flags off the 'e-VITARA', Suzuki’s first global strategic Battery Electric Vehicle (BEV), at the Suzuki Motor plant in Hansalpur, Ahmedabad. The Made-in-India BEVs will be exported to more than one hundred countries, including… pic.twitter.com/ZVuVZqxiAe— ANI (@ANI) August 26, 2025
यह हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. रेलवे क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगभग 1400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को समर्पित करेंगे. इसमें 65 किलोमीटर लंबी महेसाणा-पालनपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 530 करोड़ रुपये की परियोजना भी शामिल है.
बता दें कि पीएम मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने सोमवार को 1400 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं की एक श्रृंखला राष्ट्र को समर्पित किया. इन परियोजनाओं से विशेष रूप से गुजरात के महेसाणा, पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर और अहमदाबाद जिलों को लाभ होगा. इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा.