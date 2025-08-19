ETV Bharat / bharat

NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले- राधाकृष्णजी सरल व्यक्ति है, 'राजनीति में खेल नहीं करेंगे' - NDA PARLIAMENTARY PARTY MEETING

बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन जी जमीनी नेता हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं.

VP CANDIDATE CP RADHAKRISHNAN
NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को किया सम्मानित (ANI)
Published : August 19, 2025 at 11:29 AM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया. इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे. इस दौरान पीएम मोदी ने राधाकृष्णन का सभी सांसदों से परिचय करवाया और उनको सम्मानित भी किया.

संसदीय दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सिंधु जल संधि (इंडस वाटर ट्रीटी) और उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन पर विशेष ध्यान रहा. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और साथ ही सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को लेकर उनकी प्रशंसा भी की. वहीं, सिंधु जल संधि पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को किया सम्मानित (ETV Bharat)

पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को बताया जमीनी नेता
पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराते हुए बारे में बताया कि वह तमिलनाडु के ओबीसी वर्ग से आते हैं और बहुत ही जमीनी नेता हैं. ये बहुत ही सहज स्वभाव के हैं. इससे पहले सोमवार को एनडीए नेताओं ने सदन के नेताओं के साथ एक परिचयात्मक बैठक की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विश्वास व्यक्त किया कि राजनीतिक दल राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे. पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब यह चुनाव लड़े थे तब मैं पार्टी का महासचिव था और उनके चुनाव में चुनावी रैली की तैयारी कराई थी. ये काफी अनुभवी हैं और सभी को साथ लेकर चलते है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी दोस्ती को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और तब हमारे बाल काले हुआ करते थे. पीएम ने कहा कि राधाकृष्ण जी सरल और सहज व्यक्ति है और 'राजनीति में खेल नहीं करेंगे'.

कांग्रेस और नेहरू पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सिंधु जल संधि को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस समझौते के तहत भारत का हक का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण समझौते पर न तो कैबिनेट में चर्चा हुई और न ही संसद को विश्वास में लिया गया. जब इस मुद्दे पर हंगामा हुआ, तो मात्र दो घंटे की चर्चा कराकर इसे दबा दिया गया. पीएम ने यह भी उल्लेख किया कि उस समय कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इस समझौते का विरोध किया था, जिसमें एक सांसद ने इसे 'मूर्खता की पराकाष्ठा' करार दिया था. हालांकि, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विरोध करने वालों को 'तुच्छ मानसिकता' वाला बताकर उनकी आलोचना की थी. मोदी ने कहा कि अब इस फैसले को सुधारने के बाद जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को पानी का लाभ मिलेगा, जिससे इन राज्यों में कृषि और अन्य क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी.

तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था
इसके अलावा बैठक में पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ रही है और सरकार के नीतिगत सुधारों का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है. यह देश के विकास और जनता के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

केंद्रीय मंत्रियों ने किया राधाकृष्णन का स्वागत
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री एवं सांसद बैठक के लिए और राधाकृष्णन को सम्मानित करने के लिए संसद पुस्तकालय भवन पहुंचे. कार्यक्रम स्थल पर राधाकृष्णन का स्वागत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया. बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन और बीजेपी सांसद संबित पात्रा और सुभाष बराला भी शामिल हुए.

सर्वसम्मति से करें समर्थन
वहीं, एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का बैठक में परिचय कराया गया. एनडीए के फ्लोर लीडर्स, सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन जी का गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें बधाई दी और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. परिचय के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि पूरी पार्टी और सभी दलों के सांसद एकजुट होकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए द्वारा तय किए गए उम्मीदवार का सर्वसम्मति से समर्थन करें.

उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम
उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बहुत अच्छा नाम हैं. सभी ने इसे स्वीकार किया है. उनके जीवन में कोई विवाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दाग नहीं, उन्होंने बहुत ही सादा जीवन जिया है और केवल समाज और देश के लिए काम किया है. अगर ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनता है, तो यह देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी. राजनाथ सिंह भी सभी से बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में राधाकृष्णन का सर्वसम्मति से समर्थन करें और यह हमारे लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और राज्यसभा को चलाने में बहुत उपयोगी साबित होंगे.

बुधवार को 11 बजे करेंगे नामांकन
बता दें, राधाकृष्णन बुधवार 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसमें 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों सहित लगभग 160 सदस्यों के उपस्थित रहने की उम्मीद है. उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राधाकृष्णन के अभियान प्रबंधक के रूप में कार्य करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उनके चुनाव एजेंट के रूप में काम करेंगे.

तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की रणनीति
सीपी राधाकृष्णन का नामांकन एनडीए की तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. तमिलनाडु के ओबीसी समुदाय से आने वाले राधाकृष्णन का चयन भाजपा के लिए दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने का एक रणनीतिक कदम है. एनडीए के संसद में बहुमत को देखते हुए राधाकृष्णन की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है.

