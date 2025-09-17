ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लोगों को फ्री में चाय पिला रहे अक्षय जय सिंह, रसगुल्ले भी बांटे

पुरी के एक चाय विक्रेता अक्षय जयसिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े शुभचिंतक और प्रशंसक हैं.

modi fan
प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर फ्री बांटी चाय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 6:39 PM IST

6 Min Read
भुवनेश्वर: एक गरीब व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका का परिवार बेहद गरीब था. इस गरीबी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते थे. चूंकि नरेंद्र मोदी ने बचपन में चाय बेची थी, तो एक चायवाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? 2014 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इस तरह के सवाल उठाए थे.

पुरी के एक चाय विक्रेता अक्षय जयसिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े शुभचिंतक और प्रशंसक बन गए. 2014 से अक्षय हर साल अपनी चाय की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं. उनके जन्मदिन पर वह दिनभर दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मुफ़्त में चाय और रसगुल्ला बांटते हैं. इसके लिए उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती. वह अपनी चाय की दुकान से होने वाली कमाई से हर साल 20,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाने में खर्च करते हैं. वह अपनी दुकान के सामने गुब्बारे, मालाएं और प्रधानमंत्री की विभिन्न तस्वीरें लगाते हैं.

धूमधाम से मनाया पीएम मोदी का जन्म दिन
इसी क्रम में 17 सितंबर 2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया. इस अवसर पर उन्होंने 2000 रसगुल्ले, एक क्विंटल 20 किलो खीर बनवाई और दुकान पर आने वाले लोगों को मुफ्त में चाय बांटी. इसके लिए उन्होंने 25,000 रुपये खर्च किए. अक्षय ने 2,000 रसगुल्ले, एक क्विंटल खीर, चाय, बैलून गेट, फोटो, फ्लेक्स, फूल और अन्य खर्च मिलाकर 25,000 रुपये अपनी जेब से खर्च किए. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर रसगुल्ला खाने और चाय पीने के लिए आज अक्षय जय सिंह की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी.

चाय पीने पहुंचे संबित पात्रा
पुरी के सांसद संबित पात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए अक्षय की चाय की दुकान पर रसगुल्ला खाने और चाय पीने पहुंचे. चाय की दुकान के मालिक अक्षय जय सिंह ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाय. प्रधानमंत्री की शासन प्रणाली, विदेश नीति, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री के पक्के वादों और कार्यशैली ने अक्षय को काफी प्रभावित किया है. अक्षय के लिए यह गर्व की बात है कि एक चाय बेचने वाला और एक गरीब व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है. इसलिए, वह 2014 से नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक बड़ा समारोह आयोजित करते आ रहे हैं. उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री दीर्घायु हो और वह देश की सेवा करते रहें.

साल 2000 में चाय की दुकान शुरू
पुरी टाउनहॉल चौक के पास जिला प्रधान डाकघर के सामने अक्षय जय सिंह की चाय की दुकान है. अक्षय ने पहली बार वर्ष 2000 में चाय की दुकान शुरू की थी. अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण, वह पुरी से 20 किलोमीटर दूर अलंदा गांव से आए और वर्ष 2000 में एक चाय की दुकान खोली. अपने अच्छे व्यवहार और अच्छी चाय की वजह से अक्षय जय सिंह बहुत कम समय में बहुत लोकप्रिय हो गए. 2014 के चुनावों के दौरान एक कांग्रेस नेता ने चुनाव प्रचार करते समय नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया. चाय बेचने वाले अक्षय जय सिंह भी इस मजाक से बहुत आहत हुए. जब ​​नरेंद्र मोदी ने इस चाय विक्रेता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने, तो इससे अक्षय को बहुत गर्व हुआ.

इतना ही नहीं, अक्षय जय सिंह ने कोविड काल में कोविड सेनानियों के सम्मान और प्रधानमंत्री की माता के निधन के बाद उनकी अमर आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए श्राद्ध कर्म के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराया था. अक्षय जय सिंह ने कहा कि जब तक वह जीवित रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे. बहरहाल, अक्षय के इस अनोखे कार्यक्रम की हर जगह तारीफ हुई है.

पुरी निवासी शिवा का कहना है, "प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर हम भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि वे प्रधानमंत्री को लंबी आयु प्रदान करें." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अक्षय जयसिंह ने नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया. वह 2014 से यह जश्न मना रहे हैं. वह दुकान पर आने वालों को मुफ़्त में चाय पिलाते हैं. खाने के लिए रसगुल्ला देते हैं.

'चाय और रसगुल्ला बांट रहे'
अक्षय की चाय की दुकान पर अक्सर चाय पीने आने वाले शांतनु कुमार दलाई ने कहा, "अक्षय जयसिंह ने अपनी दुकान पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया. अक्षय आज लोगों को मुफ़्त में चाय और रसगुल्ला बांट रहे हैं. नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से यह जन्मदिन मनाते आ रहे हैं. प्रधानमंत्री पहले चायवाले थे, लेकिन अब वे देश के सबसे अच्छे पद पर हैं."

पुरी के सांसद संबित पात्रा अपनी प्रतिक्रिया में कहते हैं, "हम पुरी के अक्षय जय सिंह को अखी भाई कहते हैं. उनकी चाय की दुकान है. उन्होंने कर्ज़ लेकर अपना कारोबार बढ़ाया है. वे एक बहुत ही साधारण व्यवसायी हैं, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा है. 2014 से वे अपनी दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं. मोदी के जन्मदिन पर, वे अपनी दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति को मुफ़्त चाय और रसगुल्ला देते हैं. प्रधानमंत्री के पूरे जीवन को एक तस्वीर में प्रदर्शित करना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है."

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Not Out@75, राजनीतिक सफर पर एक नजर

