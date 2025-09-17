ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लोगों को फ्री में चाय पिला रहे अक्षय जय सिंह, रसगुल्ले भी बांटे

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर फ्री बांटी चाय ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: एक गरीब व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका का परिवार बेहद गरीब था. इस गरीबी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते थे. चूंकि नरेंद्र मोदी ने बचपन में चाय बेची थी, तो एक चायवाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? 2014 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इस तरह के सवाल उठाए थे. पुरी के एक चाय विक्रेता अक्षय जयसिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े शुभचिंतक और प्रशंसक बन गए. 2014 से अक्षय हर साल अपनी चाय की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं. उनके जन्मदिन पर वह दिनभर दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मुफ़्त में चाय और रसगुल्ला बांटते हैं. इसके लिए उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती. वह अपनी चाय की दुकान से होने वाली कमाई से हर साल 20,000 रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाने में खर्च करते हैं. वह अपनी दुकान के सामने गुब्बारे, मालाएं और प्रधानमंत्री की विभिन्न तस्वीरें लगाते हैं. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर फ्री बांटी चाय (ETV Bharat) धूमधाम से मनाया पीएम मोदी का जन्म दिन

इसी क्रम में 17 सितंबर 2025 को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया. इस अवसर पर उन्होंने 2000 रसगुल्ले, एक क्विंटल 20 किलो खीर बनवाई और दुकान पर आने वाले लोगों को मुफ्त में चाय बांटी. इसके लिए उन्होंने 25,000 रुपये खर्च किए. अक्षय ने 2,000 रसगुल्ले, एक क्विंटल खीर, चाय, बैलून गेट, फोटो, फ्लेक्स, फूल और अन्य खर्च मिलाकर 25,000 रुपये अपनी जेब से खर्च किए. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर रसगुल्ला खाने और चाय पीने के लिए आज अक्षय जय सिंह की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी. चाय पीने पहुंचे संबित पात्रा

पुरी के सांसद संबित पात्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए अक्षय की चाय की दुकान पर रसगुल्ला खाने और चाय पीने पहुंचे. चाय की दुकान के मालिक अक्षय जय सिंह ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाय. प्रधानमंत्री की शासन प्रणाली, विदेश नीति, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री के पक्के वादों और कार्यशैली ने अक्षय को काफी प्रभावित किया है. अक्षय के लिए यह गर्व की बात है कि एक चाय बेचने वाला और एक गरीब व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है. इसलिए, वह 2014 से नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक बड़ा समारोह आयोजित करते आ रहे हैं. उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री दीर्घायु हो और वह देश की सेवा करते रहें.