ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने नवरात्रि की दी शुभकामनाएं, बोले- इस बार खास अवसर पर बचत उत्सव जुड़ रहा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं और नागरिकों में 'नई शक्ति और विश्वास' की कामना की. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं. भक्ति, साहस, संयम और संकल्प से परिपूर्ण यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए. जय माता दी.

बता दें, शारदीय नवरात्रि एक जीवंत और पवित्र हिंदू त्योहार है जो नौ रातों तक चलता है और देवी दुर्गा की दिव्य स्त्री शक्ति का उत्सव मनाता है. आश्विन मास में मनाया जाने वाला यह त्योहार उत्साहपूर्ण पूजा, विस्तृत अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से युक्त होता है. चूंकि प्रत्येक दिन देवी के एक अलग रूप को समर्पित है, जो शक्ति, करुणा और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमवार मां शैलपुत्री को समर्पित है.

उन्होंने लिखा कि आज नवरात्रि में मां शैलपुत्री की पूजा और अनुष्ठान का विशेष दिन है. मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से सभी का जीवन सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो. नौ दिनों के दौरान, भक्त उपवास रखते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्यों में भाग लेते हैं, जिससे एक आनंदमय वातावरण बनता है. इसके आगे उन्होंने लिखा कि नवरात्रि विशुद्ध भक्ति का पर्व है. बहुत से लोगों ने इस भक्ति को संगीत के माध्यम से व्यक्त किया है. पंडित जसराज जी द्वारा रचित एक ऐसा ही भावपूर्ण गायन आपके साथ साझा कर रहा हूं.