नेतृत्व के 25वें साल में प्रवेश : पीएम मोदी ने साझा की पुरानी यादें, 2001 में आज ही बने थे गुजरात के CM

Published : October 7, 2025

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक सफर के 24 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने आज ही साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. ये पहला मौका था जब पीएम मोदी ने गुजरात सरकार के मुखिया के तौर पर कमान संभाली थी. तब से आज तक वह देश के संवैधानिक पद पर बने हुए हैं. 2001 से 2014 तक पर वह गुजरात के सीएम रहे, इसके बाद वह तीन बार से प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया. पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद के साथ वह सरकार के प्रमुख के रूप में अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. उन्होंने भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की. मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने अपनी पहली शपथ लेने की याद ताजा की. 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. तत्कालीन गुजरात के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना उनका निरंतर प्रयास रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "इसी दिन 2001 में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. उन्होंने कहा कि, अपने भारतीय साथियों के निरंतर आशीर्वाद के कारण वह सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने देशवासियों को प्रति आभार व्यक्त किया. राष्ट्र के विकास के अपने संकल्प को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा, "इन सभी वर्षों के दौरान, मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं और इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें जिसने हम सभी का पालन-पोषण किया है." गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 12 साल के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलों को क्रियान्वित किया, जिनमें स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित जलवायु परिवर्तन विभाग का निर्माण भी शामिल था. 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद, नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के पुनर्निर्माण, बाढ़ और सूखे के प्रबंधन के उपाय शुरू करने तथा न्याय को अधिक सुलभ बनाने के लिए शाम की अदालतें शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उस साल राज्य भीषण भूकंप से जूझ रहा था और पिछले वर्षों में एक महाचक्रवात, लगातार सूखे और राजनीतिक अस्थिरता का भी सामना करना पड़ा था. प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों ने लोगों की सेवा करने और नए जोश और आशा के साथ गुजरात के पुनर्निर्माण के संकल्प को और मजबूत किया. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय उन्हें अपनी मां के ये शब्द याद आए कि उन्हें हमेशा गरीबों के लिए काम करना चाहिए और कभी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था कि वह जो कुछ भी करेंगे, वह नेक इरादे से और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के दृष्टिकोण से प्रेरित होगा.