नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर में लगातार भारी बारिश के कारण मंगलवार 26 अगस्त को दोपहर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में भूस्खलन हो गया. पुलिस ने बताया कि वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 30 हो गई. कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कई राजनेताओं ने इस घटना पर दुख जताया. अपनी संवेदना प्रकट की.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपन दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "माता वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की घटना अत्यंत दुखद है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं."
President Droupadi Murmu tweets, " the tragic incident of the death of several devotees in a landslide on the pilgrimage route to the mata vaishno devi temple is extremely distressing. i express my deepest condolences to the bereaved families and pray for the success of the relief… pic.twitter.com/T1D88p35El— ANI (@ANI) August 27, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी भूस्खलन में हुई जानमाल की क्षति पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने इस घटना को दुखद बताया. कहा कि प्रशासन दुर्घटना के पीड़ितों को सहायता प्रदान कर रहा है.
प्रधानमंत्री मोदी ने 'X' पर लिखा, "श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में भूस्खलन के कारण हुई जान-माल की हानि दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है. मैं सभी की सुरक्षा और कुशलता की कामना करता हूं."
Prime Minister Narendra Modi expresses condolences to the people who lost their lives in the landslide near Ardhkuwari at Shri Mata Vaishno Devi landslide yesterday— ANI (@ANI) August 27, 2025
PM tweets, " the loss of lives due to a landslide on the route to the shri mata vaishno devi temple is saddening.… pic.twitter.com/XVJpjlV6Rl
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी कि घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई थीं.
उन्होंने लिखा, "जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण हुई भूस्खलन की घटना अत्यंत दुखद है. इस संबंध में मैंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की है. स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच रही है."
जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुःखद है। इस सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की। घायलों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ…— Amit Shah (@AmitShah) August 26, 2025
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. अधिकारियों को दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया.
एलजी कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "यह जानकर बहुत दुख हुआ कि लगातार बारिश के कारण हुए दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की जान चली गई. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है और मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों. अधिकारियों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है."
भूस्खलन वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर स्थित अधक्वारी गुफा मंदिर में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ. भूस्खलन और लगातार बारिश ने क्षेत्र में रेल सेवाओं को भी प्रभावित किया है. अधिकारियों ने बताया कि मिट्टी के कटाव और चक्की नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण पठानकोट कैंट और कंदरोरी के बीच डाउन लाइन पर यातायात बाधित होने से 18 ट्रेनें रद्द कर दी गईं.
#WATCH | Ramban, J&K | District administration officials review the flood situation in the district. https://t.co/Nl7058GBaR pic.twitter.com/7z6445ukhw— ANI (@ANI) August 27, 2025
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन की घटना हुई है, कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है. आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी के साथ बचाव अभियान जारी है. जय माता दी."
