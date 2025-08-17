ETV Bharat / bharat

द्वारका एक्सप्रेसवे के नए खंड और UER-II का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले- दिल्ली को विकास का मॉडल बनाना है - PM MODI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और UER-II परियोजना के उद्घाटन से पहले दिल्ली के रोहिणी में रोड शो किया.

PM Modi Dwarka Expressway Delhi section and Urban Extension Road-II inauguration ceremony updates
द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का उट्घाटन करने से पहले रोहिणी में रोड शो करते पीएम मोदी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2025 at 1:22 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 2:18 PM IST

6 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (UER-II) का उद्घाटन किया. इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संयुक्त लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपये है. इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा वर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया. उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने रोहणी में रोड शो किया. इस दौरान भाजपा समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत की.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "इस एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका है, जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है वह रोहिणी है. मैं भी द्वारकाधीश की धरती से हूं. 'पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है'."

प्रधानमंत्री ने कहा, "यह अगस्त महीना आजादी और क्रांति के रंगों में रंगा है. आजादी के इस उत्सव के बीच, आज देश की राजधानी दिल्ली, विकास की क्रांति की साक्षी बन रही है. थोड़ी देर पहले ही दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है. इससे दिल्ली, गुरुग्राम और पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी... 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास की बात पूरे विश्वास के साथ कही थी. जब दुनिया भारत को देखती है और उसका मूल्यांकन करती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी दिल्ली पर पड़ती है. इसलिए, हमें दिल्ली को विकास का एक ऐसा मॉडल बनाना है, जहां सभी को लगे कि हां, यह एक विकासशील भारत की राजधानी है."

उन्होंने, "अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, यह दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने में मदद कर रहा है. अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाने में लाखों टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है. कूड़े के पहाड़ों को कम करके, अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है, और यह काम वैज्ञानिक तरीके से किया गया है. भलस्वा लैंडफिल पास में ही है. हम सब जानते हैं कि यहां आसपास रहने वाले परिवारों के लिए कितनी समस्याएं हैं. हमारी सरकार दिल्ली के लोगों को ऐसी हर समस्या से मुक्ति दिलाने में लगी हुई है."

पिछली सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद किया...
इस अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ की. उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में निरंतर लगी हुई है. मुझे बताया गया है कि इस अवधि में यमुना से 16 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली गई है. इतना ही नहीं, बहुत ही कम समय में दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं. भविष्य में, ये इलेक्ट्रिक बसें लगभग 2,000 के आंकड़े को पार कर जाएंगी. यह ग्रीन दिल्ली - क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है..."

उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की सरकार बनी है. लंबे समय तक, हम सत्ता के आस-पास भी नहीं थे. हम देख सकते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को कैसे बर्बाद किया और उसे कितने गहरे गड्ढे में धकेल दिया. मैं जानता हूं कि नई भाजपा सरकार के लिए दिल्ली को अतीत की परेशानियों से बाहर निकालना कितना मुश्किल है. पहले, उस गड्ढे को भरने में ही बहुत मेहनत लगेगी, और उसके बाद ही प्रगति दिखाई देगी. लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने दिल्ली में जो टीम चुनी है, वह कड़ी मेहनत करेगी और शहर को उन समस्याओं से बाहर निकालेगी, जिनसे वह दशकों से जूझ रहा है."

रेखा गुप्ता बोलीं, पीएम मोदी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा
कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते, आपके (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) नेतृत्व में पिछले 5 महीनों के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, मैं कह सकती हूं कि आप देश के दूरदर्शी नेता हैं, जिनकी सोच में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल है. जिनकी नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि भारत का प्रत्येक राज्य बराबर का भागीदार है. जिनके संकल्प से भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करता है. आप वो ताकत हैं जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है."

दोनों परियोजनाओं से दिल्ली में ट्रैफिक जाम होगा कम
ये दोनों राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई हैं, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कमी और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम को कम करना है. ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जो जीवन को आसान बनाता है और निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करता है.

द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड
द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड (ETV Bharat)

द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का विकास लगभग 5,360 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. यह खंड यशोभूमि, डीएमआरसी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा. इस खंड में शामिल हैं- शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर-21 में रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) तक 5.9 किमी और द्वारका सेक्टर-21 आरयूबी से दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 4.2 किमी, जो शहरी विस्तार रोड-II को सीधा संपर्क प्रदान करता है.

पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किमी लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन मार्च 2024 में किया था.

लगभग 5,580 करोड़ रुपये की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (यूईआर-II) से दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड और मुकरबा चौक, धौला कुआं और एनएच-09 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात आसान हो जाएगा. अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली के भीतर से गुजरने वाले गैर-जरूरी कमर्शियल वाहनों के ट्रैफिक को बाहर निकालकर भीड़ को कम करेगा. साथ ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच यात्रा को सुगम बनाएगा. इस एक्सप्रेस-वे में आठ लेन हैं, जिसमें 11 फ्लाईओवर, 12 अंडरपास और कई पुल शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में 7 की मौत, 5 घायल, बचाव अभियान जारी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (UER-II) का उद्घाटन किया. इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संयुक्त लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपये है. इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा वर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया. उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने रोहणी में रोड शो किया. इस दौरान भाजपा समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत की.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "इस एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका है, जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है वह रोहिणी है. मैं भी द्वारकाधीश की धरती से हूं. 'पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है'."

प्रधानमंत्री ने कहा, "यह अगस्त महीना आजादी और क्रांति के रंगों में रंगा है. आजादी के इस उत्सव के बीच, आज देश की राजधानी दिल्ली, विकास की क्रांति की साक्षी बन रही है. थोड़ी देर पहले ही दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है. इससे दिल्ली, गुरुग्राम और पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी... 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास की बात पूरे विश्वास के साथ कही थी. जब दुनिया भारत को देखती है और उसका मूल्यांकन करती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी दिल्ली पर पड़ती है. इसलिए, हमें दिल्ली को विकास का एक ऐसा मॉडल बनाना है, जहां सभी को लगे कि हां, यह एक विकासशील भारत की राजधानी है."

उन्होंने, "अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, यह दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने में मदद कर रहा है. अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाने में लाखों टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है. कूड़े के पहाड़ों को कम करके, अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है, और यह काम वैज्ञानिक तरीके से किया गया है. भलस्वा लैंडफिल पास में ही है. हम सब जानते हैं कि यहां आसपास रहने वाले परिवारों के लिए कितनी समस्याएं हैं. हमारी सरकार दिल्ली के लोगों को ऐसी हर समस्या से मुक्ति दिलाने में लगी हुई है."

पिछली सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद किया...
इस अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ की. उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में निरंतर लगी हुई है. मुझे बताया गया है कि इस अवधि में यमुना से 16 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली गई है. इतना ही नहीं, बहुत ही कम समय में दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं. भविष्य में, ये इलेक्ट्रिक बसें लगभग 2,000 के आंकड़े को पार कर जाएंगी. यह ग्रीन दिल्ली - क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है..."

उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की सरकार बनी है. लंबे समय तक, हम सत्ता के आस-पास भी नहीं थे. हम देख सकते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को कैसे बर्बाद किया और उसे कितने गहरे गड्ढे में धकेल दिया. मैं जानता हूं कि नई भाजपा सरकार के लिए दिल्ली को अतीत की परेशानियों से बाहर निकालना कितना मुश्किल है. पहले, उस गड्ढे को भरने में ही बहुत मेहनत लगेगी, और उसके बाद ही प्रगति दिखाई देगी. लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने दिल्ली में जो टीम चुनी है, वह कड़ी मेहनत करेगी और शहर को उन समस्याओं से बाहर निकालेगी, जिनसे वह दशकों से जूझ रहा है."

रेखा गुप्ता बोलीं, पीएम मोदी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा
कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते, आपके (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) नेतृत्व में पिछले 5 महीनों के प्रशासनिक अनुभव के आधार पर, मैं कह सकती हूं कि आप देश के दूरदर्शी नेता हैं, जिनकी सोच में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल है. जिनकी नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि भारत का प्रत्येक राज्य बराबर का भागीदार है. जिनके संकल्प से भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करता है. आप वो ताकत हैं जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है."

दोनों परियोजनाओं से दिल्ली में ट्रैफिक जाम होगा कम
ये दोनों राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई हैं, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कमी और दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम को कम करना है. ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं जो जीवन को आसान बनाता है और निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करता है.

द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड
द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड (ETV Bharat)

द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का विकास लगभग 5,360 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. यह खंड यशोभूमि, डीएमआरसी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा. इस खंड में शामिल हैं- शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर-21 में रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) तक 5.9 किमी और द्वारका सेक्टर-21 आरयूबी से दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 4.2 किमी, जो शहरी विस्तार रोड-II को सीधा संपर्क प्रदान करता है.

पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किमी लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन मार्च 2024 में किया था.

लगभग 5,580 करोड़ रुपये की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (यूईआर-II) से दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड और मुकरबा चौक, धौला कुआं और एनएच-09 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात आसान हो जाएगा. अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली के भीतर से गुजरने वाले गैर-जरूरी कमर्शियल वाहनों के ट्रैफिक को बाहर निकालकर भीड़ को कम करेगा. साथ ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच यात्रा को सुगम बनाएगा. इस एक्सप्रेस-वे में आठ लेन हैं, जिसमें 11 फ्लाईओवर, 12 अंडरपास और कई पुल शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में 7 की मौत, 5 घायल, बचाव अभियान जारी

Last Updated : August 17, 2025 at 2:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL HIGHWAY PROJECTSDWARKA EXPRESSWAY DELHI SECTIONURBAN EXTENSION ROAD IIPM MODI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.