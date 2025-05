ETV Bharat / bharat

PM मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS और सेना प्रमुखों के साथ हाई-लेवल मीटिंग की - PM MODI

PM मोदी ने हाई-लेवल मीटिंग की ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 10, 2025 at 2:40 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 2:51 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक शनिवार की तड़के पाकिस्तान के चार एयरबेसों पर भारत के हमले के बाद हुई. इससे पहले शनिवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच चल रहे घटनाक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी दी. विक्रम मिस्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा की जा रही कार्रवाई को उकसाने वाली प्रकृति के रूप में देखा जा रहा है. पाकिस्तान की कार्रवाई उकसाने वाली

उन्होंने शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान यह टिप्पणी की, जहां पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को उजागर करने के साथ-साथ पाकिस्तान की बढ़ती और उकसाने वाली कार्रवाइयों के सबूत भी पेश किए गए. मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव ने कहा, "पाकिस्तान की कार्रवाई उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली थी. जवाब में भारत ने जिम्मेदारी और संयमित तरीके से बचाव और प्रतिक्रिया की." पाकिस्तान के गलत सूचना अभियान को किया खारिज

भारत ने पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, जिसमें महत्वपूर्ण भारतीय सैन्य संपत्तियों और बुनियादी ढांचे के विनाश का झूठा दावा किया गया था. विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अन्य आरोपों के अलावा, अधमपुर में एस-400 सिस्टम, सूरतगढ़ और सिरसा में हवाई क्षेत्रों, नगरोटा में ब्रह्मोस अंतरिक्ष और देहरांगियारी और चंडीगढ़ में तोपखाने की स्थिति को हुए नुकसान के बारे में गलत सूचना फैलाने के पाकिस्तान के प्रयासों पर प्रकाश डाला.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक शनिवार की तड़के पाकिस्तान के चार एयरबेसों पर भारत के हमले के बाद हुई. इससे पहले शनिवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच चल रहे घटनाक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी दी. विक्रम मिस्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा की जा रही कार्रवाई को उकसाने वाली प्रकृति के रूप में देखा जा रहा है. पाकिस्तान की कार्रवाई उकसाने वाली

उन्होंने शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान यह टिप्पणी की, जहां पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को उजागर करने के साथ-साथ पाकिस्तान की बढ़ती और उकसाने वाली कार्रवाइयों के सबूत भी पेश किए गए. मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव ने कहा, "पाकिस्तान की कार्रवाई उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली थी. जवाब में भारत ने जिम्मेदारी और संयमित तरीके से बचाव और प्रतिक्रिया की." पाकिस्तान के गलत सूचना अभियान को किया खारिज

भारत ने पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, जिसमें महत्वपूर्ण भारतीय सैन्य संपत्तियों और बुनियादी ढांचे के विनाश का झूठा दावा किया गया था. विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अन्य आरोपों के अलावा, अधमपुर में एस-400 सिस्टम, सूरतगढ़ और सिरसा में हवाई क्षेत्रों, नगरोटा में ब्रह्मोस अंतरिक्ष और देहरांगियारी और चंडीगढ़ में तोपखाने की स्थिति को हुए नुकसान के बारे में गलत सूचना फैलाने के पाकिस्तान के प्रयासों पर प्रकाश डाला. नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य कार्रवाइयों में इजाफा

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत इन झूठी कहानियों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, जो भारत की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने और जनता में भय पैदा करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं. सिंह ने कहा कि दुष्प्रचार अभियान के साथ-साथ पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य कार्रवाइयों को बढ़ा दिया है, ड्रोन का उपयोग करके कई हवाई घुसपैठ की कोशिश की है और भारी कैलिबर वाली तोपों से गोलाबारी की है, जिससे नागरिक बुनियादी ढांचे को खतरा पैदा हुआ है और नागरिक हताहत हुए हैं. इस बीच, शनिवार को पाकिस्तान की सीमा से सटे विभिन्न स्थानों से भारी गोलाबारी और सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं. यह भी पढ़ें- पाकिस्तान ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया: कर्नल सोफिया कुरैशी

Last Updated : May 10, 2025 at 2:51 PM IST