नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया, जहां स्कूली बच्चों और आध्यात्मिक संगठन 'ब्रह्माकुमारी' की सदस्यों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी.
भाई और बहन के प्रेम से भरे रिश्ते को समर्पित यह त्योहार दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास पर मनाया गया. इसमें स्कूल की छात्राएं शामिल हुईं.
Here are highlights from a very special Raksha Bandhan celebration earlier today. Gratitude to our Nari Shakti for their continuous trust and affection. pic.twitter.com/MeO3KJsXew— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2025
यह त्योहार भाई-बहन के पारंपरिक बंधन का उत्सव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव की एक वीडियो क्लिप साझा की, जिसमें युवा छात्राओं के एक समूह ने अपनी खुशी और भावनाओं को व्यक्त किया है.
पीएम मोदी ने बड़ी ही आत्मीयता के साथ सभी छात्राओं से मिले और उनका स्वागत किया. उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया और बातें भी कीं. एक छात्रा ने उन्हें 'योद्धा और रक्षक' कहकर सराहा, तो कुछ ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया.
एक स्कूली छात्रा ने कहा कि वह 'मोदी अंकल' के लिए मोर वाली राखी लाई है, जबकि एक अन्य ने उनकी तरह प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई. प्रधानमंत्री ने एक छात्रा की प्रशंसा की, जिसने कई सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें एक कविता में शामिल किया था.
पीएम मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पर एक संदेश भी पोस्ट किया. वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, "आज रक्षाबंधन के एक बेहद खास उत्सव की झलकियां यहां प्रस्तुत हैं. हमारी नारी शक्ति के निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए उनका आभार."
तिब्बती संगठन के सदस्यों ने आरएसएस प्रमुख को राखी बांधी
वहीं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में तिब्बती संगठनों के सदस्यों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया. विश्व संवाद केंद्र द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ और भारत-तिब्बत सहयोग मंच की महिला सदस्यों ने मोहन भागवत को राखी बांधी. विज्ञप्ति के अनुसार, आरएसएस की महिला शाखा 'राष्ट्रीय सेविका समिति' की कार्यकर्ताओं ने भी सरसंघचालक को राखी बांधी.
