ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने 11 साल में देश की जनता को इन योजनाओं का दिया लाभ, डालें एक नजर

पीएम मोदी को 75वें बर्थडे पर देश-विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं. ऐसे में केंद्र सरकार की ऐसी 10 योजनाएं इस प्रकार हैं.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
पीएम मोदी ने 11 साल में देश की जनता को इन योजनाओं का दिया लाभ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 12:35 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 12:56 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर पूरे देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वहीं, देश-विदेश के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, नेता, उद्योगपति अपनी-अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं.

बता दें, पीएम मोदी आजाद भारत के पहले नेता हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं. इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. पं. नेहरू के बाद पीए मोदी पहले ऐसे शख्स हैं, जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला है. उन्होंने 2014 से लेकर 2025 तक देश की जनता के लिए तमाम ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिनसे सभी को लाभ हो रहा है. पीएम मोदी के 75वें बर्थडे के मौके पर आपको आज ऐसी ही योजनाओं से रूबरू कराया जा रहा है. डालिए एक नजर.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
पीएम जनधन योजना (ANI)

पीएम जनधन योजना
सबसे पहले बात करते हैं पीएम जनधन योजना की. पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की थी. इस योजना को लागू करने के पीछे उनका उद्देश्य था कि देश की सभी जनता बैंक तक पहुंचे. उनका कहना था कि देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिले. इस योजना की खास बात यह थी कि इसमें अकाउंट जीरो बैलेंस पर खोला जाता है. इसके तहत खाताधारकों को ओवरड्रॉफ्ट सेवा के जरिए रूपे डेबिट कार्ड के से दस हजार रुपये की निकासी की सुविधा मिलती है. इसके साथ-साथ 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस समेत कई सुविधाएं भी दी जाती हैं. इस योजना को लागू हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं. साल 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 56 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले गए हैं, जिनमें से करीब 55 करोड़ से ज्यादा खाते एक्टिव हैं. पीएम जनधन योजना की दूसरी खास बात यह है कि 50 फीसदी से ज्यादा खातें महिलाओं के नाम पर हैं.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
अटल पेंशन योजना ((फाइल फोटो))

अटल पेंशन योजना
पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत 9 मई 2025 को की थी. इस योजना को इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि असंगठित सेक्टर में काम करने वाले कर्मियों को एक निश्चित पेंशन मिल सके. अटल पेंशन योजना (APY) के तहत 18 साल से 40 साल के उम्र को लोगों के खाते खोले जाते हैं. जिनकों 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद हर माह 1 हजार से लेकर 5 हजार तक की पेंशन मिलेगी. वहीं, अभी तक अटल पेंशन योजना के तहत करीब 7 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
पीएम आवास योजना (IANS)

पीएम आवास योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को इसलिए लागू किया क्योंकि गरीब लोगों का अपने घर का सपना साकार हो सके. पीएम ने इस योजना को 25 जून 2015 में लॉन्च किया था. आंकड़ो पर एक नजर डालें तो मार्च 2025 तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास बनाए गए हैं. वहीं, इस योजना को 2029 तक बढ़ाया गया है. वहीं, मोदी कैबिनेट ने 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि की मंजूरी दी गई है.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
पीएम उज्ज्वला योजना (File Photo)

पीएम उज्ज्वला योजना
मोदी सरकार ने इस योजना को 1 मई 2016 को लॉन्च किया था. अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इससे गरीब घरों की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात मिलेगी. बता दें, बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है. इसके साथ-साथ एलपीजी सिलेंडर भी सब्सिडी पर दिए जाते हैं. इस योजना को लागू हुए 9 साल पूर हो गए हैं. करीब 10 करोड़ से ज्यादा बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
पीएम किसान योजना (ETV Bharat))

पीएम किसान योजना
यह योजना किसानों को ध्यान में रखकर लागू की गई है. यह सबसे लोकप्रिय योजना है. इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी. इस योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है. अब तक साल 2025 तक 20 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
पीएम गरीब कल्याण योजना (सांकेतिक फोटो)

पीएम गरीब कल्याण योजना
केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन मुहैया कराना है. इसकी शुरुआत 26 मार्च 2020 में हुई. देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलों मुफ्त अनाज दिया जाता है. यह योजना 2024 से 5 वर्षों के लिए बढ़ाई जा चुकी है.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (IANS)

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
पीएम मोदी ने पिछले साल 15 फरवरी 2024 में सभी घरों को फ्री में बिजली मिले के उद्देश्य से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की थी. इस योजना के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है. इसके आलावा सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार 78000 रुपये की सब्सिडी भी देती है. इस साल 10 मार्च 2025 तक करीब 10 लाख घरों में सोलर पैनल एनर्जी से संचालित पैनल लगाए जा चुके हैं.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
आयुष्मान भारत योजना ((Getty Images))

आयुष्मान भारत योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में लोगों को मुफ्त इलाज दिलाने के लिए इस योजना को 23 सितंबर 2018 में लागू किया था. इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में होता है. पिछले साल केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया गया है. अभी तक 34 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना (ANI)

प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
पीएम मोदी ने इस योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया था. इस योजना के तहत 18 से 70 साल तक के बुजुर्गों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है. मात्र 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर केंद्र सरकार 2 लाख का कवरेज भी देती है. वहीं, दिव्यांगता के हालात में 1 लाख रुपये का कवर मिलता है. पीएमएसबीवाई के अनुसार अभी तक करीब 51 करोड़ से अधिक लोगों रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.

PM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ((@FinMinIndia))

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 को इस योजना को शुरू किया था. इस योजना में मात्र 436 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है. इस योजना का लाभ 18 साल से 55 साल के लोग उठा सकते हैं. पीएमजेजेबीवाई के आंकड़ों के मुताबिक 23 करोड़ से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.

पढ़ें: पीएम मोदी का हर जन्मदिन है खास, 2014 से लेकर 2025 तक बर्थडे पर डालें एक नजर

Last Updated : September 17, 2025 at 12:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

पीएम मोदी का 75वां जन्मदिनमोदी सरकार की योजनाएंपीएम नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिनGOVT SCHEMES OF MODI GOVTPM NARENDRA MODI 75TH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.