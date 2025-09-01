अमृतसर/मानसा: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है. लोग विस्थापित हो रहे हैं और कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. राज्य में बारिश अभी भी जारी है, इसलिए शैक्षणिक संस्थान 3 सितंबर तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
सरकार के सूत्रों ने बताया कि चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और राज्य में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की. पीएम मोदी ने राज्य को हर संभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें लगभग 1,000 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं. भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से सात जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है.
आधिकारिक बयान के अनुसार, लगभग 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि तीन लाख एकड़ कृषि भूमि, मुख्यतः धान के खेत, "बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जिससे कटाई से कुछ हफ्ते पहले ही फसलों को भारी नुकसान हुआ है."
वहीं, अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में बाढ़ के कारण सोमवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान 60 वर्षीय परमजीत सिंह के रूप में हुई है. वह रावी नदी में पानी के तेज बहाव में बह गए थे और पिछले चार दिनों से उनकी तलाश की जा रही थी और सोमवार को उनका शव मिला. पुलिस अधिकारी निर्मलजीत सिंह ने बताया कि बुजुर्ग का शव मिल गया है और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए अमृतसर के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
#WATCH | Amritsar, Punjab: Floodwater enters houses in Ajnala's Harar Kalan village as incessant heavy rainfall wreaks havoc across North India. pic.twitter.com/nE08iCWrUx— ANI (@ANI) September 1, 2025
मृतक परमजीत सिंह के परिजनों ने बताया कि रावी नदी के बढ़ते पानी ने न सिर्फ उनकी जान ले ली, बल्कि घर को भी काफी नुकसान पहुंचाया है. परिवार ने पंजाब सरकार से मांग की है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वे अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें.
मानसा में घर की छत गिरने से दो लोगों की मौत
पंजाब में मानसा जिले के चैनेवाला गांव में दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रविवार देर रात एक मकान की छत गिरने से 35 वर्षीय व्यक्ति और एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. जबकि तीन साल की बच्ची बाल-बाल बच गई. हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है. जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय विधायक ने स्थिति का जायजा लेने के बाद परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया है.
स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे सरदूलगढ़ के विधायक गुरप्रीत सिंह ने दुख जताते हुए कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. जिसमें परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई है. इस परिवार को हर तरह की मदद दी जाएगी. हम क्षेत्र के निवासियों से अपील करते हैं कि अगर किसी परिवार का घर खराब हालत में है, तो उन्हें किसी धर्मशाला या गुरुद्वारा साहिब में रहने के लिए जाना चाहिए."
पंजाब में भारी बारिश के बाद रावी और सतलुज नदियों में जल स्तर बढ़ने से किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है.
