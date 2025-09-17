PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार के शिक्षक और कलाकार ने दिया ऐसा तोहफा.. जिसकी पूरे देश में हो रही चर्चा
पीएम मोदी के जन्मदिन पर जमुई के एक कलाकार ने पीपल के पत्ते में उनकी तस्वीर बनायी है. इस अनूठी कलाकृति की सराहना हो रही.
Published : September 17, 2025 at 10:02 AM IST
जमुई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देशभर से उन्हें बधाईयां मिल रही है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की है. वहीं जमुई के कलाकार कुमार दुष्यंत ने ऐसा तोहफा दिया है, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है.
जमुई के दुष्यंत का PM मोदी को अनोखा तोहफा: जमुई के सरकारी शिक्षक और कलाकार कुमार दुष्यंत ने 5 सेंटीमीटर के एक पीपल के पत्ते पर प्रधानमंत्री के तीन जटिल चित्र उकेरे हैं. इसे बनाने में दो घंटे से अधिक समय लगा है. यह कलाकृति असाधारण कौशल और सटीकता का प्रदर्शन करती है, जिसकी व्यापक सराहना हो रही है.
पीपल के पत्ते पर बनाई की तस्वीर: जमुई के स्थानीय कलाकार कुमार दुष्यंत की इस कलाकृति ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है. बेहद बारीकी से पीपल के पत्ते में उकेरी इन तस्वीरों को देख आश्चर्यचकित हैं. कुमार दुष्यंत ने न केवल अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन किया है बल्कि पीएम के प्रति सम्मान और शुभकामनाओं को भी विशेष अंदाज में व्यक्त किया है.
5 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर 3 तस्वीर: कुमार दुष्यंत ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी की तीन तस्वीर एक पीपल के पत्ते में बनाई है. एक तस्वीर प्रणाम करते हुए है, दूसरी तस्वीर योग मुद्रा में है, वहीं तीसरी तस्वीर अभिवादन करते हुए है. उनके जन्मदिन पर मैं हर साल ऐसे ही तस्वीर बनाता हूं, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने एक ही पत्ते पर पीएम की तीन तस्वीर उकेरी है.
"एक तस्वीर बनाने में एक से डेढ़ घंटे का समय लगता है. बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है. सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं. मैं 5-6 साल से यह काम कर रहा हूं. मैं यही कहूंगा कि इस कला को लोगों को सीखना चाहिए, ताकि ये कला आगे बढ़ते रहे. पीएम की उम्र लंबी हो और स्वस्थ हों, यही मेरी कामना है."- कुमार दुष्यंत, कलाकार, जमुई
अद्भुत है कलाकृति: पीपल के नाजुक से पत्ते पर कलाकृति बनाना आसान नहीं होता है. जरा सी भी गलती से पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है, लेकिन दुष्यंत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और हर साल इसी तरह से सटीकता के साथ पीएम की तस्वीर पीपल के छोटे से पत्ते में उकेरते हैं. उनके इस कला की स्थायीन लोगों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब प्रशंसा हो रही है.
कौन हैं कुमार दुष्यंत: कुमार दुष्यंत जमुई जिले के टाउन प्रखंड अंतर्गत बिठलपुर गांव के रहने वाले हैं. कुमार दुष्यंत लछुआड स्थित जारो सिंह पालो सिंह सरकारी स्कूल में आर्ट शिक्षक हैं. इससे पहले भी कई नामचीन हस्तियों की तस्वीरें दुष्यंत बना चुके हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुऐ दुष्यंत ने बताया वह न सिर्फ खुद तस्वीरें बनाते हैं बल्कि बच्चों को भी इससे जोड़ते आ रहे हैं और निःशुल्क ज्ञान दे रहे हैं.
