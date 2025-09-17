ETV Bharat / bharat

PM मोदी के जन्मदिन पर राहुल-तेजस्वी और सहनी के खिलाफ केस की जमुई कोर्ट में हुई सुनवाई

जमुई कोर्ट में राहुल, तेजस्वी और साहनी पर दायर परिवाद पर होगी सुनवाई ( ETV Bharat )

जमई: आज बुधवार 17 सितंबर 2025 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसी दिन जमुई व्यवहार न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ दायर एक परिवाद की सुनवाई हुई. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि चूंकि मामला और घटना स्थल दरभंगा का है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए.

जमुई कोर्ट सुनवाई: सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि दरभंगा रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के मामले में पक्षकारों को यह साबित करना होगा कि किस भावना से आहत होकर मुकदमा दर्ज कराया गया है. अधिवक्ता बृजनन्दन सिंह ने इस निर्देश का समर्थन किया. बताया जा रहा है कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मौजूदगी में कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था.

बृजनन्दन सिंह, अधिवक्ता (ETV Bharat)

दरभंगा रैली में पीएम मां को अपशब्द: जमुई के सतीश चंद्र गुप्ता ने इस मामले में जमुई व्यवहार न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था. बताया जा रहा है कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. इस पूरे मामले को लेकर जमुई निवासी सतीश चंद्र गुप्ता ने जमुई व्यवहार न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया था.

"यह मामला पूरी तरह से एक प्रायोजित और सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है. परिवाद में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सहित करीब 100 अज्ञात लोगों को भी नामजद किया गया है. मामला भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज कराया गया है." - बृजनन्दन सिंह, अधिवक्ता