PM मोदी के जन्मदिन पर राहुल-तेजस्वी और सहनी के खिलाफ केस की जमुई कोर्ट में हुई सुनवाई

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राहुल, तेजस्वी, सहनी के खिलाफ जमुई कोर्ट में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई होगी. पढ़ें पूरी खबर

जमुई कोर्ट में राहुल, तेजस्वी और साहनी पर दायर परिवाद पर होगी सुनवाई
जमुई कोर्ट में राहुल, तेजस्वी और साहनी पर दायर परिवाद पर होगी सुनवाई (ETV Bharat)
जमई: आज बुधवार 17 सितंबर 2025 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसी दिन जमुई व्यवहार न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ दायर एक परिवाद की सुनवाई हुई. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि चूंकि मामला और घटना स्थल दरभंगा का है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए.

जमुई कोर्ट सुनवाई: सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि दरभंगा रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के मामले में पक्षकारों को यह साबित करना होगा कि किस भावना से आहत होकर मुकदमा दर्ज कराया गया है. अधिवक्ता बृजनन्दन सिंह ने इस निर्देश का समर्थन किया. बताया जा रहा है कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मौजूदगी में कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था.

बृजनन्दन सिंह, अधिवक्ता (ETV Bharat)

दरभंगा रैली में पीएम मां को अपशब्द: जमुई के सतीश चंद्र गुप्ता ने इस मामले में जमुई व्यवहार न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था. बताया जा रहा है कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. इस पूरे मामले को लेकर जमुई निवासी सतीश चंद्र गुप्ता ने जमुई व्यवहार न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया था.

"यह मामला पूरी तरह से एक प्रायोजित और सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है. परिवाद में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सहित करीब 100 अज्ञात लोगों को भी नामजद किया गया है. मामला भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज कराया गया है." - बृजनन्दन सिंह, अधिवक्ता

सतीश चंद्र गुप्ता ने दायर की परिवाद
सतीश चंद्र गुप्ता ने दायर की परिवाद (ETV Bharat)

गाली-गलौज और अभद्र भाषा का आरोप: सतीश चंद्र गुप्ता के अधिवक्ता बृजनन्दन सिंह ने जानकारी दी कि दरभंगा की उस सभा में मंच से खुलेआम गाली-गलौज की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी मां के प्रति बेहद अभद्र टिप्पणी की गई थी. यह न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानून की दृष्टि से भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

सुनवाई की तारीख बनी चर्चा का विषय: आज जब इस मामले की सुनवाई की तारीख है, उसी दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन होना चर्चा का विषय बना हुआ है. राजनीतिक गलियारों में इसे एक 'संकल्प बनाम अपमान' का दिन बताया जा रहा है, जहां एक ओर देश प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा कार्यों में लगा है, वहीं दूसरी ओर उनके मान-सम्मान से जुड़ा मामला न्यायालय में है.

दरभंगा में विवादित बयान ने मचाया बवाल: दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. इस बयान पर पीएम मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष अब उनपर नहीं, बल्कि उनकी स्वर्गवासी मां पर भी हमला कर रहा है. इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और पूरे देश में इस पर बहस छिड़ गई.

