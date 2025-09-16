ETV Bharat / bharat

क्या पीएम मोदी होंगे रिटायर? बीजेपी की दो टूक- 'जिनके अध्यक्ष 85 के, वो उठा रहे सवाल'

पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे. उनके रिटायरमेंट पर उठ रहे सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पर पलटवार किया.

प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 72 वें जन्मदिन पर पुरी समुद्र तट पर 1213 मिट्टी के चाय के कप से पांच फीट की रेत की मूर्ति बनाई थी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 7:42 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 8:49 PM IST

अनामिका रत्ना.

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर, बुधवार को अपना 75 वां जन्मदिन मनाएंगे. 1950 में गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ था. भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को 'सेवा पखवाड़ा' के तौर पर मनाने का ऐलान किया है. पूरे देश में 'सेवा पखवाड़ा' के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच कैंप और विकास परियोजनाओं का आयोजन होगा.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि हर साल भाजपा पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है. उन्होंने कहा कि पीएम ने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है. उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पीएम के रूप में इससे पहले से वो लगातार सार्वजनिक सेवा में कार्यरत रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी पीएम अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं.

प्रेम शुक्ला से खास बातचीत. (ETV Bharat)

पीएम मोदी बुधवार को 75 साल के हो जाएंगे तो क्या वो रिटायर होंगे. विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रही है. इस सवाल पर भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की उम्र पर निशाना साधते हुए कहा- 'कौन सवाल उठा रहा है 75 साल पर, जिसके अध्यक्ष खुद 85 साल के हैं.' प्रेम शुक्ला ने कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम भाजपा में किसी ने नहीं बनाया है.

प्रेम शुक्ला ने कहा कि पीएम पिछले 25 सालों से लगातार सार्वजनिक सेवा में लगे हैं. पिछले 11 साल से पीएम हैं और एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया. प्रेम शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी अभी स्वस्थ हैं और बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं और यही वजह है कि कार्यकर्ता उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं. पीएम के एक आह्वान पर वो अपने आप को सेवा में झोंक देते हैं.

सोमवार 15 सितंबर को पीएम मोदी का बिहार में कार्यक्रम था. पूर्णिया में उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, साथ ही कई परियोजनाओं की घोषणा की. विपक्ष इन घोषणाओं को बिहार चुनाव से जोड़कर देख रही है. इस सवाल के जवाब में प्रेम शुक्ला ने कहा कि पिछले 11 सालों में बिहार में 9.23 लाख करोड़ की राशि विकास परियोजनाओं के लिए दी जा चुकी है तो क्या वो चुनाव को ध्यान में रखकर दी गई थी?

एमपी में मनाएंगे जन्मदिनः

प्रधानमंत्री मोदी, इस बार मध्य प्रदेश के धार जिले में अपना जन्मदिन मनाएंगे, जहां वे पीएम मित्र योजना के तहत देश के पहले मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे. सरकार का दावा है कि यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगी और हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी. इसके साथ ही, पीएम स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' की शुरुआत करेंगे, जो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा.

क्या-क्या कार्यक्रम होंगेः

भाजपा ने पीएम के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा' की घोषणा की है. इस सेवा पखवाड़ा के तहत देशभर में सेवा कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत ओडिशा में 75 लाख पौधे रोपे जाएंगे. बिहार में रक्तदान शिविर लगेंगे. तमिलनाडु में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और देशभर में पीएम मोदी के बचपन पर आधारित फिल्म 'चलो जीते हैं' दिखाई जाएगी.

दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 500 'पालना' क्रेच लॉन्च करेंगी. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 15 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें 101 अरोग्य मंदिर और 150 डायलिसिस सेंटर शामिल हैं. पुणे में 'ज्योति तेजाची आरती' ड्रोन शो का आयोजन होगा, जबकि हिमाचल प्रदेश में मेगा रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे. भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें पीएम की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी को 27 से अधिक विदेशी सम्मान मिल चुके हैं, जो दूसरे भारतीय प्रधानमंत्रियों की तुलना में एक रिकॉर्ड है. इनमें मुख्य रूप से 2025 में ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद, साइप्रस, मॉरीशस, कुवैत और नामीबिया जैसे देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा. मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं की रेटिंग में भी हैं. संयुक्त राष्ट्र ने 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' और ओलंपिक कमिटी ने ओलंपिक ऑर्डर दिया है.

September 16, 2025 at 8:49 PM IST

