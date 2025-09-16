ETV Bharat / bharat

क्या पीएम मोदी होंगे रिटायर? बीजेपी की दो टूक- 'जिनके अध्यक्ष 85 के, वो उठा रहे सवाल'

September 16, 2025

अनामिका रत्ना. नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर, बुधवार को अपना 75 वां जन्मदिन मनाएंगे. 1950 में गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ था. भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को 'सेवा पखवाड़ा' के तौर पर मनाने का ऐलान किया है. पूरे देश में 'सेवा पखवाड़ा' के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच कैंप और विकास परियोजनाओं का आयोजन होगा. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि हर साल भाजपा पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है. उन्होंने कहा कि पीएम ने अपना जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया है. उन्होंने कहा कि ना सिर्फ पीएम के रूप में इससे पहले से वो लगातार सार्वजनिक सेवा में कार्यरत रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी पीएम अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं. प्रेम शुक्ला से खास बातचीत. (ETV Bharat) पीएम मोदी बुधवार को 75 साल के हो जाएंगे तो क्या वो रिटायर होंगे. विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रही है. इस सवाल पर भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की उम्र पर निशाना साधते हुए कहा- 'कौन सवाल उठा रहा है 75 साल पर, जिसके अध्यक्ष खुद 85 साल के हैं.' प्रेम शुक्ला ने कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम भाजपा में किसी ने नहीं बनाया है. प्रेम शुक्ला ने कहा कि पीएम पिछले 25 सालों से लगातार सार्वजनिक सेवा में लगे हैं. पिछले 11 साल से पीएम हैं और एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया. प्रेम शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी अभी स्वस्थ हैं और बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा से एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं और यही वजह है कि कार्यकर्ता उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं. पीएम के एक आह्वान पर वो अपने आप को सेवा में झोंक देते हैं.

