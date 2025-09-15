ETV Bharat / bharat

कोसी-मेची लिंक का PM ने किया शिलान्यास, बिहार के लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए मिलेगा सालभर पानी

कुल लंबाई 117.50 किलोमीटर : कोसी मेची नदी जोड़ योजना की कुल लंबाई 117.50 किलोमीटर है. 41.3 किलोमीटर पूर्वी कोसी मुख्य नहर जबकि 76.5 किलोमीटर मौजूद प्रोजेक्ट की लंबाई है. कोसी को महानंदा की सहायक नदी मे मेची से जोड़ना है.

"इस योजना की लागत शुरू में 2900 करोड़ रुपए बताई जा रही थी जो बाद में 6300 करोड़ पर तक हो गई है और अब तो यह काफी अधिक बढ़ चुकी है." - दिनेश मिश्रा,इंजीनियर

2006 से बिहार सरकार कर थी कोशिश: बाढ़ पर लंबे समय से काम करने वाले इंजीनियर दिनेश मिश्रा का कहना है कि बिहार में कोसी मेची लिंक अटल जी के सरकार के समय गंभीरता से लिया गया था. बिहार सरकार की ओर से 2006 में इस पर पहल शुरू हुई. नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2010 में इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बिहार सरकार को दी थी.

लगभग 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई: इस परियोजना के अंतर्गत, मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) का 41.30 किलोमीटर तक पुनर्निर्माण किया जाएगा और ईकेएमसी का विस्तार मेची नदी तक 117.50 किलोमीटर तक किया जाएगा. इससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और मधेपुरा जिलों के लगभग 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष भर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. इससे पूर्वी कोसी मुख्य नहर के मौजूदा कमांड में आपूर्ति की कमी की भरपाई हो सकेगी.

कोसी मेची नदी जोड़ योजना को लेकर 2013-14 में बिहार सरकार ने एक आकलन किया था. उस समय 3000 करोड़ की राशि इस योजना पर खर्च होती, लेकिन अब यह राशि चार से पांच गुना बढ़ चुकी है.

विलंब के कारण बढ़ रही है प्रोजेक्ट की राशि: कोसी मेची नदी जोड़ी योजना को लेकर केंद्र सरकार ने 3652.56 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता की राशि पहले ही स्वीकृत की है. इस योजना पर पहले चरण में 6282.32 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और यह परियोजना 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

कोसी-मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (15 सितंबर) को कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास कर दिया है. बता दें कि नेपाल से आने वाले पानी के कारण कोसी उत्तर बिहार में तबाही मचाती है. कोसी मेची नदी जोड़ योजना से कोसी बेसिन के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में लाया जाएगा. कोसी मेची नदी जोड़ योजना में नेपाल की तराई वाली कंकई, रावता, बकरा नदियों को जोड़ा जाएगा.

पटना: कोसी मेची परियोजना की चर्चा पिछले 5 दशक से हो रही है, लेकिन हाल के दो दशक में इसके निर्माण की मांग तेज हुई है. कोसी मेची नदी जोड़ी योजना से उत्तर बिहार और सीमांचल के छह जिलों में बड़ा बदलाव आएगा. बाढ़ से बचाव तो होगा ही साथ ही 2.15 लाख हेक्टेयर (लगभग) क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सालभर उपलब्ध रहेगी.

कोसी मेची नहर जोड़ योजना में निर्माण: इस परियोजना के तहत 9 नहर साइफन का निर्माण होगा. 28 हेड रेगुलेटर का निर्माण होगा. 14 साइफन एक्वाडक्ट का निर्माण होना है. 22 सड़क पुल बनेगा. 9 पाइप कलवर्ट और 9 क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण होगा.

साइफन एक्वाडक्ट एक हाइड्रोलिक संरचना है जिसका इस्तेमाल नहर या नदी के पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए किया जाता है.

राशि को लेकर विवाद मामला: केंद्र सरकार ने केन बेतवा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के तहत शामिल किया है. केंद्र सरकार की तरफ से केन बेतवा परियोजना के लिए 90 : 10 के रेशियो में राशि दी जा रही है यानी 90% राशि केंद्र सरकार दे रही है जबकि 10% राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा. बिहार सरकार भी लंबे समय से 90: 10 के रेशियों में ही कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना की राशि देने का आग्रह केंद्र सरकार से करती रही है.

केंद्र सरकार ने नियम बना रखा है कि 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई वाले नदी जोड़ योजना को ही राष्ट्रीय योजना में शामिल किया जाएगा और बिहार सरकार का तर्क रहा है कि कोसी मेची नदी जोड़ योजना से 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की सुविधा होगी इसलिए कोसी मेची को भी केन बेतवा की तरह राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाए और 90:10 की रेशियों में राशि दी जाए.

60:40 का रेशियो: लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नहीं माना है और अब यह परियोजना 60:40 के रेशियो में ही काम शुरू होने जा रहा है. यानी 60% राशि केंद्र सरकार देगी और 40% राशि बिहार सरकार को लगाना होगा. केंद्रीय कैबिनेट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके लिए राशि स्वीकृत भी कर दी है.

बिहार सरकार का एक तरफ यह तर्क रहा है कि जब तक नेपाल में डैम नहीं बन जाता है. कोसी की तबाही से बचना संभव नहीं है लेकिन कोसी मेची नदी जोड़ योजना के माध्यम से भी बड़े हिस्से को बाढ़ से बचाना संभव है. साथ ही इससे सिंचाई की सुविधा लाखों किसानों को मिलेगी.

कहां कितनी जमीन की हो सकेगी सिंचाई: कोसी मेची लिंक के निर्माण के बाद अररिया में करीब 69000 हेक्टेयर, किशनगंज में करीब 39000 हेक्टेयर, पूर्णिया में करीब 69000 हेक्टेयर और कटिहार में करीब 35000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा मिलने लगेगी. इस योजना में पूर्वी कोसी नहर जिसकी लंबाई अभी 41.30 किलोमीटर है. अब इसको 76.02 किलोमीटर बढ़ा कर मेची नदी में मिला दिया जाएगा.

कोसी-मेची लिंक परियोजना को लेकर जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना शुरू करने से पहले हवाई सर्वेक्षण किया चुका है और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है.

सीमांचल के चार जिलों को मिलेगा लाभ: कोसी मेची नदी जोड़ योजना अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बड़ी आबादी को बाढ़ से राहत दिलाएगा. 2019 में ही केंद्र सरकार ने इस योजना की स्वीकृति दे दी थी, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार देती और 40% राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता.

बिहार सरकार की ओर से कोसी मेची नदी जोड़ योजना के लिए दो फेज की डीपीआर की राशि भी कैबिनेट से उसके बाद स्वीकृत कर दी गयी. लेकिन नीतीश सरकार की ओर से 90: 10 की रेशियों में राशि की मांग के कारण इस योजना में विलंब हुआ है. हालांकि चुनाव से पहले इस योजना के शुरू होने से उत्तर बिहार के बड़े इलाके के लोगों के लिए एक उम्मीद जगी है.

