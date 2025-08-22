गया : बिहार में एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे. इस दौरान फिजाओं में अलग-अलग रंग देखने को मिला. आरजेडी के दो विधायक मंच पर दिखे, वहीं गया में प्रधानमंत्री का एक फैन ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पेंटिंग सभा में लेकर पहुंचा. पीएम नरेंद्र मोदी ने पेंटिंग देखकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया.

ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग : दरअसल, हर्ष आनंद पेंटिंग कला के माहिर हैं. वह इस बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गयाजी पहुंचे थे. उनके हाथों में ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग थी. ठीक मंच के सामने से वह वीआईपी दीर्घा के पीछे खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग अपने हाथों में लेकर प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे.

पीएम मोदी ने भरी हुंकार : पटना के हर्ष आनंद को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को रोक नहीं पाए. प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले का जिक्र किया. इस दौरान एसपीजी ने हर्ष से पेंटिंग ली ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेंटिंग दिखाई जा सके.

''अब जब कोई दुश्मन भारत को चुनौती देता है, तब भारत मुंह तोड़ जवाब देता है. आतंकियों ने हमारे नागरिकों को उनका धर्म पूछ कर हत्या की थी. भारत ने उन आतंकियों के ठिकानों तक पहुंच कर उन्हें खत्म किया है.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री को पहले भी दे चुके हैं पेंटिंग : हर्ष आनंद पटना के रहने वाले हैं. इससे पहले भी वह प्रधानमंत्री को विक्रमगंज की सभा में अपनी पेंटिंग दे चुके हैं. पिछली बार वो प्रधानमंत्री की तस्वीर अपनी पेंटिंग के माध्यम से बनाकर ले गए थे.

''पिछली बार जब मैंने प्रधानमंत्री को अपनी पेंटिंग दी थी, तब पेंटिंग में अपना नाम नहीं लिख सके थे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे पास पत्र नहीं आया. इस बार पेंटिंग पर अपना नाम भी लिखा है. मुझे भरोसा है कि इस बार प्रधानमंत्री पत्र भेजेंगे और इस कला को वह प्रशंसा भी करेंगे.''- हर्ष आनंद, पेंटिंग आर्टिस्ट

ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग के साथ हर्ष आनंद (ETV Bharat)

'पूरा देश PM मोदी के साथ' : हर्ष आनंद ने कहा कि वह ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पेंटिंग इसलिए लेकर पहुंचा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया है. आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देकर उनके ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें खत्म किया. पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है.

सुबह 5 बजे से लोग पहुंचने लगे थे : ज्ञान की नगरी बोधगया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आये लोगों का हजुम एनडीए और बीजेपी का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी था. प्रधानमंत्री ने 13000 करोड़ की सौगात भी बिहार के वासियों को दिया. सभा में सुबह 5 बजे से लोगों के आने का लगातार सिलसिला शुरू हो गया था. लोग इतने उत्साहित थे कि बसों की छतों पर भी सवार होकर पहुंचने से पीछे नहीं रहे. इस सभा में सभी उम्र के लोगों की उपस्थिति थी. कई भाग में सभा स्थल को बंटा गया था. बैरिकेडिंग ऐसी की गई थी कि जो इस सभा में जहां बैठें वहां से दूसरी तरफ नहीं जाएं.

पीएम की सभा में महिलाओं की भीड़ (ETV Bharat)

सभा में महिलाओं की संख्या अधिक : प्रधानमंत्री की सभा में एक अंदाज के अनुसार 2 लाख से अधिक की भीड़ पहुंची थी. इस हुजूम में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी. सभा के अंदर दर्शकदीर्घा में कई बॉक्स जो सिर्फ महिलाओं से भरा हुआ था. बोधगया की कुंती देवी ने कहा कि पहली बार वह प्रधानमंत्री को इतनी करीब से देखा है.

''प्रधानमंत्री को करीब से देखने के लिए सुबह 5 बजे ही सभा स्थल पर पहुंच गई थी. अगली पंती में बैठने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इतनी करीब जरूर बैठी थीं कि प्रधानमंत्री का चेहरा देख पाएं और मैंने देखा भी. इससे पहले प्रधानमंत्री को सिर्फ टेलीविजन पर देखा करती थी लेकिन पहली बार ऐसा अवसर आया कि करीब से देखा.''- कुंती देवी, बोधगया से पहुंची महिला

विमला देवी की भी राय इसी तरह की थी. वह भी पहली बार प्रधानमंत्री को अपने करीब से देखी. उन्हें खुशी है कि बोधगया कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और इससे क्षेत्र का विकास होगा. साथ ही वह रोजगार का मुद्दा भी उठाती हैं. करती हैं कि यहां कोई बड़ी फैक्ट्री हो तो हमारे बच्चे बाहर रोजगार के लिए नहीं जाएंगे. पलायन का मामला रुकेगा.

डोभी प्रखंड की निवासी मुन्नी देवी (ETV Bharat)

डोभी प्रखंड की निवासी मुन्नी देवी अस्पताल से सीधे प्रधानमंत्री की सभा स्थल पर पहुंची थी. उन्होंने बोधगया में एक आंख का ऑपरेशन करवाया है, लेकिन वो फिर भी प्रधानमंत्री को देखने पहुंची थी. मुन्नी देवी ने कहा कि कल ही शाम में बोधगया में आंख बनी है. आज डॉक्टर ने शाम में घर जाने के लिए कहा था, लेकिन हम सुबह ही वहां से निकल गए ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हों.

