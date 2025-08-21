नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और बिहार में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. इस दौरान पीएम मोदी बंगाल में कोलकाता मेट्रो के तीन नए खंडों और हावड़ा में एक एलिवेटेड कॉरिडोर समेत 5,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा बिहार में राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन पर मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे.
इस बारे में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "कोलकाता के लोगों के बीच आना हमेशा सुखद होता है, एक ऐसा शहर जिसके विकास के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. शहर में कल के कार्यक्रम मुख्य रूप से कनेक्टिविटी पर केंद्रित हैं. जिन मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन किया जाएगा. उनमें नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर, सियालदह-एस्प्लेनेड और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मार्ग शामिल हैं. हवाई अड्डे और आईटी हब क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी."
It is always a delight to be among the people of Kolkata, a city whose development we are greatly committed to. Tomorrow’s programmes in the city are mainly focussed on connectivity. The metro services, which will be flagged off, include Noapara–Jai Hind Bimanbandar,… pic.twitter.com/TllICNkwO6— Narendra Modi (@narendramodi) August 21, 2025
इसी क्रम में पीएम ने कहा, मैं कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक रैली में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं. हर गुजरते दिन के साथ, टीएमसी के प्रति जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. हमारे विकास एजेंडे के कारण पश्चिम बंगाल उत्सुकता से भाजपा की ओर देख रहा है.
प्रधानमंत्री बिहार में राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को औंटा (मोकामा)-सिमरिया (बेगूसराय) को जोड़ने वाली एक राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1.865 किलोमीटर लंबा पुल भी शामिल है. ये परियोजना पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगी. नया पुल दो लेन वाले पुराने रेल-सह-सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है.
I look forward to being in Gaya, where works worth over Rs. 13,000 crore will be inaugurated or their foundation stones will be laid. The projects include the four-lane Bakhtiyarpur to Mokama section of NH-31, Buxar Thermal Power Plant, Sewerage Treatment Plants and Sewerage… pic.twitter.com/XAHZqorxrx— Narendra Modi (@narendramodi) August 21, 2025
लगभग सात दशक पुराने राजेंद्र सेतु की मरम्मत का काम हो रहा है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है. पुल के खुल जाने से भारी वाहनों को उत्तर बिहार (बेगूसराय/सुपौल, मधुबनी, अररिया समेत अन्य जिलों) और दक्षिण बिहार (पटना, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय समेत दूसरे जिलों) के क्षेत्रों के बीच यात्रा करते समय 100 किमी तक का चक्कर लगाने से राहत मिलेगी.
ये पुल प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम तक भी बेहतर संपर्क प्रदान करेगा, जो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली भी है.
