पीएम मोदी कोलकाता और बिहार को करोड़ों की देंगे सौगात, जनसभा को करेंगे संबोधित - PM MODI BIHAR AND WEST BENGAL VISIT

विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी राज्य में विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है.

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और बिहार में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. इस दौरान पीएम मोदी बंगाल में कोलकाता मेट्रो के तीन नए खंडों और हावड़ा में एक एलिवेटेड कॉरिडोर समेत 5,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा बिहार में राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन पर मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे.

इस बारे में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "कोलकाता के लोगों के बीच आना हमेशा सुखद होता है, एक ऐसा शहर जिसके विकास के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. शहर में कल के कार्यक्रम मुख्य रूप से कनेक्टिविटी पर केंद्रित हैं. जिन मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन किया जाएगा. उनमें नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर, सियालदह-एस्प्लेनेड और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मार्ग शामिल हैं. हवाई अड्डे और आईटी हब क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी."

इसी क्रम में पीएम ने कहा, मैं कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक रैली में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं. हर गुजरते दिन के साथ, टीएमसी के प्रति जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. हमारे विकास एजेंडे के कारण पश्चिम बंगाल उत्सुकता से भाजपा की ओर देख रहा है.

प्रधानमंत्री बिहार में राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को औंटा (मोकामा)-सिमरिया (बेगूसराय) को जोड़ने वाली एक राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1.865 किलोमीटर लंबा पुल भी शामिल है. ये परियोजना पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगी. नया पुल दो लेन वाले पुराने रेल-सह-सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है.

लगभग सात दशक पुराने राजेंद्र सेतु की मरम्मत का काम हो रहा है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है. पुल के खुल जाने से भारी वाहनों को उत्तर बिहार (बेगूसराय/सुपौल, मधुबनी, अररिया समेत अन्य जिलों) और दक्षिण बिहार (पटना, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय समेत दूसरे जिलों) के क्षेत्रों के बीच यात्रा करते समय 100 किमी तक का चक्कर लगाने से राहत मिलेगी.

ये पुल प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम तक भी बेहतर संपर्क प्रदान करेगा, जो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली भी है.

