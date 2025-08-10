बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर बेंगलुरु में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा और परिवहन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.

इनमें बेंगलुरु-बेलगावी सेवा और अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी)-पुणे मार्गों का वर्चुअल उद्घाटन शामिल होगा. इन ट्रेनों से देश के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है. इससे भारत का हाई-स्पीड रेल नेटवर्क और मजबूत होगा. झंडी दिखाने के समारोह के बाद पीएम मोदी नम्मा मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो रागीगुड्डा (आरवी रोड) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक फैली हुई है.

वह दोनों स्टेशनों के बीच मेट्रो की सवारी भी करेंगे. आज के इस उद्घाटन से कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेनों की सेवा बढ़कर 11 हो जाएगी. वहीं महाराष्ट्र में 12 और पंजाब में 5 हो जाएगी. बेंगलुरु-बेलगावी सेवा के शुरू होने से खासकर बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. यहां दूर-दूर से लोग काम करने आते हैं.

इसके बाद प्रधानमंत्री शहर में कई शहरी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. एक प्रमुख आकर्षण बेंगलुरु मेट्रो चरण-3 की आधारशिला रखना होगा. ये 15,610 करोड़ रुपये की परियोजना है जो शहर के मेट्रो नेटवर्क में 44 किलोमीटर से अधिक लंबाई का मार्ग और 31 एलिवेटेड स्टेशन जोड़ेगी. पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित कर सकते हैं.

अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को लिया जायजा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण दौरा किया. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हरी झंडी दिखाएंगे. प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केएसआर रेलवे स्टेशन पर भी तैयारियां पूरी की गई.

एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि बेलगावी और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत की लंबे समय से लंबित मांग को आज पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी. यह उत्तर कर्नाटक और बेंगलुरु को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जो देश की आईटी राजधानी है.

दो और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. एक जो कटरा वैष्णो देवी को अमृतसर से जोड़ती है. यह बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने वाले तीर्थयात्रियों के बीच बहुत अधिक आवाजाही होती है. तीसरी नागपुर और पुणे के बीच है.