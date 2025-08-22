गया : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं. इस दौरान उन्होंने गया से हुंकार भरी. विपक्षी को निशाने पर लिया. साथ ही कह दिया कि कोई जेल में रहता है तो सरकार कैसे चला सकता है, इसीलिए सरकार द्वारा कानून लाया गया है.

नए कानून पर विपक्ष को घेरा : पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रखा जाए तो वह अपने-आप निलंबित हो जाता है. लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो वह जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है.

''हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश जारी किए जा रहे थे. नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है?''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने आगे कहा संविधान की मर्यादा तार तार हो, ये हमलोग नहीं देख सकते है. इसलिए केन्द्र की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कानून लेकर आई, जिसमें कोई नहीं बच सकता है. चाहे वो देश का पीएम हो या फिर मुख्यमंत्री या मंत्री. कानून बनने के बाद गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर जमानत लेनी होगी. अगर बेल नहीं मिली तो कुर्सी छोड़नी होगी. लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं.

केन्द्र ने लाया है 130वां संविधान संसोधन विधेयक : बता दें कि केन्द्र सरकार ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में 130वें संविधान संसोधन विधेयक को पेश किया. इसके बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया है. इस कानून के बनने के बाद अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, अगर वह अपना पदत्याग नहीं करता है तो अपने आप उसकी कुर्सी चली जाएगी.

MP-MLA दायरे से बाहर : हालांकि इस विधेयक में यह भी साफ है कि आरोप मुक्त होकर वह निकलते हैं तो उन्हें फिर से सत्तासीन किया जा सकता है. वैसे इस मामले से विधायक और सांसद को अलग रखा गया है. वैसे पहले से कानून है कि किसी पर अगर आरोप सिद्ध होता है और दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है.

लाल आतंक और RJD : प्रधानमंत्री ने इस दौरान आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, आप याद कीजिए, लालटेन राज में यह क्षेत्र लाल आतंक में जकड़ा हुआ था. माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना-जाना मुश्किल हो जाता था. बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते थे. उन्हें गरीब के सुख-दुख, गरीब के मान-सम्मान से कोई मतलब नहीं था.

''गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे. हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे. लालटेन राज ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था. न शिक्षा थी, न रोजगार, बिहार की कितनी ही पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

'पहले परियोजनाओं को लटकाया जाता था' : प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि हमारे देश में चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसों का मोल नहीं समझा. इनके लिए जनता के पैसों का मतलब सिर्फ अपनी तिजोरी भरना रहा है. इसी वजह से इनकी सरकारों में सालों-साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थीं. कोई योजना जितनी लटकती थी, ये उतना ही पैसा उसमें कमा लेते थे.

''इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा, जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सत्ता में रहीं, उनके भ्रष्टाचारों की एक लंबी सूची है. आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा-बच्चा जानता है. मेरा साफ मानना है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है, तो कोई भी कार्रवाई से बाहर नहीं होना चाहिए.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

'ऑपरेशन सिंदूर ने नई लकीर खींच दी' : पीएम मोदी ने इस दौरान पहलगाम हमला और उसके बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब-जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है. इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता. ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षानीति की नई लकीर खींच दी है. अब भारत में आतंकवादी भेजकर, हमले कराके, कोई बच नहीं सकेगा. आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों ना छिप जाएं, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके ही रहेंगी.

''जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारा गया था, तब मैंने बिहार की इस धरती से आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी. आज दुनिया देख रही है कि बिहार की धरती से लिया गया संकल्प पूरा हो चुका है.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

गया से गयाजी : पीएम मोदी ने कहा कि, ये भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त कराने वाली पावन भूमि है. गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है. यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए.

''मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं. मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है.''- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

'बिहार के लोगों को बधाई' : नरेन्द्र मोदी ने कहा कि, आज ही गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. इसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट हैं. इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे. मैं इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूं.

