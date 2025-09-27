पीएम मोदी का ओडिशा में जोरदार स्वागत, 60 हजार करोड़ की योजनाओं की करेंगे बरसात
प्रधानमंत्री मोदी को झारसुगुड़ा में राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सम्मानित किया.
Published : September 27, 2025 at 12:01 PM IST
झारसुगुड़ा (ओडिशा): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमलीपाली में आयोजित युवा सम्मेलन से इतर झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पहुंचे. आगमन पर, हवाई अड्डे से जेलछाक तक एक भव्य रोड शो आयोजित किया जा रहा है. इसमें पूरे रास्ते उत्साही भीड़ उमड़ेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारसुगुड़ा में राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सम्मानित किया. जहां वह 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.
#WATCH | Odisha | PM Narendra Modi gets felicitated by Governor Dr. Hari Babu Kambhampati and CM Mohan Charan Majhi in Jharsuguda, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth over Rs 60,000 crore.— ANI (@ANI) September 27, 2025
Source: ANI/DD pic.twitter.com/0LHu0wMMXs
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमलीपाली मैदान में आगमन पर मुख्यमंत्री मोहन माझी ने स्वागत भाषण दिया. इस भाषण में सीएम ने ओडिशा को निरंतर समर्थन और आतंकवाद से निपटने में सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया.
इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी 60,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा. इन परियोजनाओं से झारसुगुड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार, रोज़गार के अवसर पैदा होने और सतत विकास को गति मिलने की उम्मीद है.
#WATCH | On PM Modi's visit to Jharsuguda, Odisha today, Deputy CM Pravati Parida says, " odisha is really fortunate that he took the blessings of lord jagannath and became the pm of the country in 2014. after our government came to power in odisha, he visited here 7 times in one… pic.twitter.com/MvHboE1ZRz— ANI (@ANI) September 27, 2025
प्रधानमंत्री मोदी के आज ओडिशा के झारसुगुड़ा दौरे पर उपमुख्यमंत्री प्रावती परिदा ने कहा, "ओडिशा सचमुच भाग्यशाली है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने. ओडिशा में हमारी सरकार आने के बाद, उन्होंने एक साल में यहां 7 बार दौरा किया...हम भाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन चला रहे हैं..."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा यात्रा से पहले झारसुगुड़ा में कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित भीड़ जुट गई थी. वहीं कर्नाटक से आए पीएम के हमशक्ल सदानंद नाइक को देखकर लोग भ्रमित हो गए थे.
नाइक ने कहा, "मैं ओडिशा नियमित रूप से आता रहा हूं. सौभाग्य से, मुझे यहां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला. मुझे खुशी होती है जब लोग आते हैं और मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं. यहां के लोग बहुत सहयोगी हैं. मैं अब 66-67 साल का हो गया हूं. आज मुझे यहां आने का मौका मिला. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार मिला था; उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए."
