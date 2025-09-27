ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का ओडिशा में जोरदार स्वागत, 60 हजार करोड़ की योजनाओं की करेंगे बरसात

प्रधानमंत्री मोदी को झारसुगुड़ा में राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सम्मानित किया.

PM MODI ODISHA VISIT
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारसुगुड़ा में राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सम्मानित किया. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 12:01 PM IST

झारसुगुड़ा (ओडिशा): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमलीपाली में आयोजित युवा सम्मेलन से इतर झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पहुंचे. आगमन पर, हवाई अड्डे से जेलछाक तक एक भव्य रोड शो आयोजित किया जा रहा है. इसमें पूरे रास्ते उत्साही भीड़ उमड़ेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारसुगुड़ा में राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सम्मानित किया. जहां वह 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमलीपाली मैदान में आगमन पर मुख्यमंत्री मोहन माझी ने स्वागत भाषण दिया. इस भाषण में सीएम ने ओडिशा को निरंतर समर्थन और आतंकवाद से निपटने में सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया.

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी 60,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा. इन परियोजनाओं से झारसुगुड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार, रोज़गार के अवसर पैदा होने और सतत विकास को गति मिलने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी के आज ओडिशा के झारसुगुड़ा दौरे पर उपमुख्यमंत्री प्रावती परिदा ने कहा, "ओडिशा सचमुच भाग्यशाली है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने. ओडिशा में हमारी सरकार आने के बाद, उन्होंने एक साल में यहां 7 बार दौरा किया...हम भाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन चला रहे हैं..."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा यात्रा से पहले झारसुगुड़ा में कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित भीड़ जुट गई थी. वहीं कर्नाटक से आए पीएम के हमशक्ल सदानंद नाइक को देखकर लोग भ्रमित हो गए थे.

नाइक ने कहा, "मैं ओडिशा नियमित रूप से आता रहा हूं. सौभाग्य से, मुझे यहां प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला. मुझे खुशी होती है जब लोग आते हैं और मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं. यहां के लोग बहुत सहयोगी हैं. मैं अब 66-67 साल का हो गया हूं. आज मुझे यहां आने का मौका मिला. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार मिला था; उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए."

