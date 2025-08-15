ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की - PM MODI

भाजपा पश्चिम बंगाल और झारखंड में आदिवासी लड़कियों से शादी करने वाले बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाती रही है.

प्रधानमंत्री मोदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोगों को अवैध घुसपैठ के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की एक पूर्व-नियोजित साजिश के प्रति आगाह किया और कहा कि कोई भी देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता. उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए एक हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की.

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश के पूर्वजों ने भारतीयों को आजादी दिलाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और यह देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वे ऐसी गतिविधियों को स्वीकार न करें.

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज मैं देश को एक चिंता, एक चुनौती के प्रति आगाह करना चाहता हूं. एक सोची-समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है. एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं. ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, ये घुसपैठिए मेरे देश की बहनों-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये घुसपैठिए भोले-भाले आदिवासियों को गुमराह कर उनकी जमीन हड़प रहे हैं. ये देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा."

'हाई-पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला'
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा,"आज लाल किले की प्राचीर से मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक हाई-पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया है. यह मिशन निश्चित रूप से भारत पर मंडरा रहे इस गंभीर संकट से निपटने के लिए निर्धारित समय-सीमा में सुविचारित तरीके से अपना काम करेगा और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं."

पीएम मोदी ने चेतावनी दी
पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि जब डेमोग्रीफी में बदलाव होते हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा करते हैं. यह हमारी एकता, अखंडता और प्रगति के लिए भी संकट पैदा करता है. यह सामाजिक तनाव के बीज बोता है. दुनिया का कोई भी देश अपने देश को 'घुसपैठियों' के हवाले नहीं कर सकता, तो हम भारत को उनके हवाले कैसे कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमें आजीदी दिलाई. उन्होंने हमें एक स्वतंत्र भारत दिया और यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी गतिविधियों को स्वीकार न करें. यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी." पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान घुसपैठ की चेतावनी दी थी और अपने चुनाव अभियान में 'घुसपैठिया' शब्द का इस्तेमाल किया था.

बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाती रही है बीजेपी
बता दें कि भाजपा पश्चिम बंगाल और झारखंड में आदिवासी लड़कियों से शादी करने वाले बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाती रही है. पार्टी ने असम में भी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया है. विपक्ष का आरोप है कि भाजपा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का इस्तेमाल ऐसे अवैध प्रवासियों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए कर रही है, जिसे बाद में बंगाल और असम में भी लागू किया जाएगा. पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं.

