ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी 16 अक्टूबर को श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंगों में है शामिल

पीएम मोदी के आंध्र प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम. (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 28, 2025 at 1:11 PM IST 2 Min Read