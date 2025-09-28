पीएम मोदी 16 अक्टूबर को श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंगों में है शामिल
आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं.
Published : September 28, 2025 at 1:11 PM IST
कुरनूल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं. वह श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर जाएंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. नांदयाल और कुरनूल ज़िलों का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए के नेताओं के साथ कुरनूल में एक रोड शो करेंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी शामिल होंगे.
प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने विधान परिषद की लॉबी में मंत्रियों और विधायकों को पीएम मोदी के दौरे की जानकारी दी. चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीशैलम आने वाले हैं, इसलिए अधिकारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की योजना बना रहे हैं. इससे श्रीशैलम मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को एक नया रूप मिलेगा.
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में श्रीशैलम का दौरा किया था. अधिकारियों द्वारा आने वाले दिनों में श्रीशैलम के बड़े पैमाने पर विकास की योजनाओं की घोषणा करने की भी उम्मीद है.
ज्ञात हो कि गठबंधन सरकार ने हाल ही में विशाखापत्तनम में 'योगांध्र कार्यक्रम' का आयोजन किया था. प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और अन्य मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, राम मोहन और श्रीनिवास वर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. मोदी ने भी इस कार्यक्रम में 15,000 लोगों के साथ योग किया था.
इस साल की शुरुआत में, प्रधानमंत्री मोदी 2 मई को अमरावती के पुनर्निर्माण कार्यों के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे. इसके अलावा, 5028 करोड़ रुपये की नौ केंद्रीय परियोजनाओं, 3620 करोड़ रुपये के आठ राष्ट्रीय राजमार्गों और 33 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था. प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कुल 58,000 करोड़ रुपये की 94 परियोजनाओं का शुभारंभ किया था.
