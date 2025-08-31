बीजिंग/नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शंघाई सहयोग परिषद (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने रविवार को अच्छे भारत-चीन संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला, जो पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव के कारण खराब हो गए थे.

बता दें कि पीएम मोदी शनिवार को SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे, जो सात साल में उनकी इस देश की पहली यात्रा है. रविवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि करोड़ों लोगों का कल्याण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ा है. शी जिनपिंग ने भी इसी तरह की विचार व्यक्त किए और कहा कि एलिफेंट और ड्रैगन का साथ-साथ चलना जरूरी है.

'विश्वास, सम्मान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध'

शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल की सैन्य वापसी प्रक्रिया के बाद सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है.

दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ा है. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू की जा रही हैं. प्रधानमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का भी जिक्र किया, जो कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण पांच साल से रुकी हुई थी.

'अच्छे पड़ोसी बनना जरूरी'

भारत और चीन दोनों के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का सामना करने की पृष्ठभूमि में हो रही है इस बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि बदलती दुनिया में दोनों देशों के लिए दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना जरूरी है.

शी जिनपिंग ने बैठक में कहा, "दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है. चीन और भारत दो सबसे सभ्य देश हैं. हम दुनिया के दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं... दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है..."

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को बहुपक्षवाद को बनाए रखने, मल्टीपोलर वर्ल्ड में दुनिया और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ज़्यादा लोकतंत्र लाने के लिए मिलकर काम करने और एशिया और दुनिया भर में शांति और समृद्धि में सच्चा योगदान देने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी" को भी निभाना चाहिए.

'हम एक-दूसरे के लिए ख़तरा नहीं हैं'

चीनी सरकारी मीडिया ने बताया कि शी जिनपिंग ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि चीन और भारत एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं, बल्कि विकास के अवसर हैं.रॉयटर्स ने चीनी सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देश विकास और पुनरुद्धार के एक महत्वपूर्ण चरण में हैं और उन्हें विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए,

सीमा के मुद्दाे भारत-चीन संबंधों को परिभाषित नहीं करते'

चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग ने बैठक में कहा कि चीन-भारत संबंध आशाजनक, स्थिर और दूरगामी हो सकते हैं. चीनी राष्ट्रपति ने यह भी आग्रह किया कि दोनों देशों को सीमा मुद्दे को समग्र चीन-भारत संबंधों को परिभाषित नहीं करने देना चाहिए.

