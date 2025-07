ETV Bharat / bharat

देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर: PM मोदी - PM MODI 16TH ROZGAR MELA

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI VIDEO )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 12, 2025 at 10:57 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 11:57 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को रोजगार मेले के 16वें संस्करण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और पिछले 11 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है. इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने का अभियान जारी है. आज 51000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा गए. लाखों युवाओं को स्थायी नौकरियाँ मिली हैं. रोजगार मेला, रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है. यह युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अब तक देश भर में रोजगार मेला पहल के तहत 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं.

उन्होंने कहा कि हमारा आदर्श वाक्य है 'बिना पर्ची, बिना खर्ची'. ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और वे राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं. कुछ राष्ट्र की रक्षा करेंगे, कुछ 'सबकी मदद' के योद्धा बनेंगे, कुछ वित्तीय समावेशन मिशन को मजबूत करेंगे और कई अन्य राष्ट्र के औद्योगिक विकास को बढ़ाएंगे. आपके विभाग अलग-अलग हैं, लेकिन शरीर एक है - राष्ट्र की सेवा.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा विनिर्माण की काफी चर्चा हो रही है. हमारा रक्षा उत्पादन 1.25 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है.' रोजगार अभियान का 16वां संस्करण पूरे भारत में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया. ये भर्तियां केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं. देश भर से चयनित ये नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य विभागों और मंत्रालयों में शामिल होंगे. इस घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जोर दिया कि सरकार 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दृढ़ है. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'हम एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवा साथियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसी कड़ी में 12 जुलाई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक और रोजगार मेले में हिस्सा लूंगा, जहां हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे.' अप्रैल में आयोजित पिछले संस्करण में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 15वें रोजगार मेले के दौरान 6,677 नियुक्ति पत्र जारी किए थे, जिससे सरकारी कार्यबल को मजबूत करने और विकसित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को बल मिला था. वितरित किए गए कुल नियुक्ति पत्रों में से 1,805 विभिन्न निर्धारित स्थानों पर भौतिक रूप से सौंपे गए जबकि 4,872 वर्चुअल रूप से जारी किए गए. देश भर में 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित इस रोजगार मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियाँ आयोजित की गईं. प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान देश भर के ये सभी 47 स्थान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेले से जुड़े रहे. ये भी पढ़ें- Rozgar Mela: 45 स्थानों पर रोजगार मेला, 71000 से अधिक उम्मीदवारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र - PM MODI

