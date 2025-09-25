ETV Bharat / bharat

दीवाली से पहले करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार, जानिए कब मिलेगी खुशखबरी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त ( सांकेतिक तस्वीर )

Published : September 25, 2025

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार देश के लाखों किसानों को आर्थिक मदद देती है. इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को किसान खेती से जुड़े छोटे-छोटे खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये देती है, जिससे उनकी मदद होती है. यह राशि सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. अब तक सरकार ने इस योजना की 20 किस्तें जारी कर दी हैं, जबकि 21 किसानों के इसकी अगली किस्त का इंतजार है अगस्त में आई थी 20वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना की 20वीं किस्त जारी की थी, जिसके बाद किसानों के बैंक अकाउंट में किस्ता पैसा आ गया. वहीं, अब पूरे देश के किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. 21वीं किस्त कब आएगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त अक्टूबर में दे सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से इसकी सही तारीख नहीं बताई है. इसलिए किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.