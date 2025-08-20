ETV Bharat / bharat

PM डिग्री विवादः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का खुलासा करने की मांग पर फैसला टला - PM DEGREE ROW

दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी सार्वजनिक करने के सीआईसी के आदेश के खिलाफ डीयू की याचिका पर फैसला टाला.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 6:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद मामले पर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से दायर याचिका पर फैसला टाल दिया. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस मामले पर 25 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वो कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं लेकिन किसी अजनबी को नहीं. दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एक वैसे छात्र की डिग्री मांगी जा रही है जो आज देश का प्रधानमंत्री है. उन्होंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं. यूनिवर्सिटी हर साल का रजिस्टर मेंटेंन करती है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट को डिग्री दिखा सकती है लेकिन किसी अजनबी को डिग्री नहीं दिखाया जा सकता है. इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि सूचना के अधिकार के तहत किसी छात्र को डिग्री देना निजी कार्य नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक कार्य है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा था कि सूचना के अधिकार कानून के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सार्वजनिक प्राधिकार है. ऐसे में सूचना मांगने वाले की नीयत के आधार पर किसी की डिग्री की सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता है.

'किसी की डिग्री से सार्वजनिक हित नहीं पूरा होता': बता दें कि आदमी पार्टी से जुड़े नीरज शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से मोदी की डिग्रियों की जानकारी मांगी थी. दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे निजी जानकारी बताते हुए साझा करने से इनकार किया. विश्वविद्यालय के मुताबिक, इससे कोई सार्वजनिक हित नहीं पूरा होता है. उसके बाद नीरज शर्मा ने केंद्रीय सतर्कता आयोग का रुख किया, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय के सूचना अधिकारी मीनाक्षी सहाय पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. आयोग ने डिग्री से संबंधित जानकारी देने का भी आदेश दिया. केंद्रीय सूचना आयोग के इसी फैसले के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

