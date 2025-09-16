ETV Bharat / bharat

कृपया पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के जजों के साथ सम्मान से पेश आएं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार उचित सुविधाएं देने में असमर्थ है, तो उसे सभी न्यायाधिकरणों को समाप्त कर देना चाहिए और सभी मामलों को हाई कोर्ट को भेज देना चाहिए. कोर्ट ने कहा, "कृपया पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें."

यह मामला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के पूर्व जज अक्सर सुविधाओं की कमी के कारण न्यायाधिकरणों में रिटायरमेंट के बाद की भूमिकाएं निभाने के इच्छुक नहीं होते हैं. पीठ ने कहा कि वह पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के न्यायाधिकरणों में शामिल न होने में कोई दोष नहीं मानती.

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर सरकार स्थिति को कम करने में असमर्थ है, तो ऐसे सभी अर्ध-न्यायिक निकायों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, "वे आवेदन क्यों कर रहे हैं, इंटरव्यू में क्यों शामिल हो रहे हैं और फिर कार्यभार क्यों नहीं संभाल रहे हैं? एक कारण यह है कि तब उन्हें न्यायाधिकरण के सदस्य होने की वास्तविकता का पता चलता है. उनमें से कुछ, अगर अध्यक्ष हैं, तो हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सु्प्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं."

पीठ ने कहा, "उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती. स्टेशनरी के लिए भी उन्हें लगातार अनुरोध करना पड़ता है. आप न्यायाधिकरणों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? दोष आपका (केंद्र का) है. आपने ही न्यायाधिकरण बनाए हैं." पीठ ने कहा कि नियुक्ति आदेश के बाद पूर्व न्यायाधीशों को आवास और अन्य सुविधाओं को लेकर काफी अनिश्चितता महसूस हो रही है.

पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बनर्जी से कहा, "कोई खर्च नहीं दिया जा रहा है." जजों की अनिच्छा के कारणों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि आपके विभाग की सबसे जर्जर कार न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को दी जाती है, और सवाल किया कि क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए?